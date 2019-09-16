تعيين عادل نصار عميدًا لـ"علوم" المنوفية "صور"

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أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعيين الدكتور عادل عبد الهادي عبد الرحمن نصار عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية لمدة ثلاث سنوات.



هذا وقد شغل "نصار" منصب رئيسـًا لقسم الكيمياء بعلوم المنوفية، ثم وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وعلى الجانب الآخر، استعدت كلية الحاسبات والمعلومات للعام الدراسي الجديد، حيث أكد الدكتور عربي كشك عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن الكلية في إطار الإستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2019/2020، وأنه قد تمت مراجعة أعمال التشطيبات بمنشآت الكلية بالمبنى الجديد ووضع خطة للأنشطة الطلابية تتسق مع رغبات واحتياجات الطلاب تحقيقًا للتكامل بين الدراسة الإكاديمية والأنشطة الطلابية التي تساهم في بناء شخصية الطالب.



كما أشار بأن الكلية تسعى للحصول على أفضل كلية ضمن مسابقة أفضل كلية بالجامعة في استقبال العام الدراسي، وقد أشرف على تنفيذ الاستعدادات الدكتور حاتم سيد أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومشرفين بإدارة رعاية الشباب وعشيرة الجوالة بالكلية وطلاب الأسر.



ومن جانبه كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية أعضاء فريق جامعة المنوفية للنشاط الفني، الفائزين بجائزة التميز أفضل أداء جماعي وأفضل تأليف مسرحي بعرض "الضاحكون"، والذي عرض بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة والتي تحمل اسم الفنان الكبير الراحل كرم مطاوع، وبرئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان، موجهًا لهم التهنئة بهذا الإنجاز ومشيدًا بمواهب الطلاب وتميزهم في شتى الملتقيات، وأهدى كل طالب حافز تميز مادي تشجيعًا لهم.



حضر التكريم محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة والطلاب المكرمين هم: أحمد عمر، محمد المنوفي، باسم سليمان، محمد نصار، احمد شاكر، اسامه محفوظ، مي مراد، احمد بشندي، طه شون، عمر بدران، ساره محمد، احمد السعدني، اماني عباس، محمود خالد راشد، محمود خالد الصاوي، خلود الطنبداوي، محمد الخولي، محمد غزال، مينا ماجد، احمد سالم، مصطفى المنشاوي، عبد الرحمن المغربي، بانسييه ياسر، محمد سعد، أشعار: أحمد عمر، دراما حركية: محمد المنوفي، إضاءة: عز حلمي، مكياج وملابس: نهله جمال، ديكور: شادي قطامش، ألحان: زياد هجرس، إعداد موسيقي: محمود خالد راشد، تنفيذ موسيقي : عمر شاهين، إداره مسرحية: أحمد سميح، محمد الصعيدي، تصحيح لغوي: محمد نصار، أماني عباس، مخرج منفذ: حسام حسن، مخرج مساعد: علي نعمان، تحت إشراف: أحمد حامد ندا.



كما نظمت كلية الطب البيطري دورة تدريبية تمهيدية والتأهيلية لطلاب الكلية الجدد لعام 2019/2020 تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن الباجوري عميد الكلية و الدكتور أحمد الفيومي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، بهدف التعرف على الكلية وأقسامها المختلفة وفرص العمل الخاصة بهم والمتاحة عقب التخرج، وذلك تحت إشراف رعاية الشباب بالكلية وأسرة "طلاب من أجل مصر" وبالتعاون مع اتحاد الطلاب بالكلية.



رحب "الفيومي" بطلاب الكلية الجدد، متمنيًا لهم دوام التفوق والتوفيق وعام دراسي جديد ناجح ومستقبل باهر، وتحدث عن كل ما يتعلق بالطالب داخل الإطار الجامعي، كما حث الطلاب على بذل قصارى جهدهم لتحقيق التفوق المرجو خلال المراحل الدراسية المختلفة.



هذا وقد شارك في الدورة الدكتور السيد مصطفي والدكتور عبد الغني حفناوي والدكتور عاطف عبد الجليل، بالحديث عن المجالات المتاحة للطبيب البيطري وبث الأمل والرغبة في التفوق والنجاح في نفوس طلاب الكلية.



كما قام محمود الخباز رئيس إتحاد طلاب الكلية بتوضيح كافة الأمور التي تتعلق بهم داخل الكلية وتصحيح بعض المعلومات المغلوطة بخصوص الكلية لدي الطلاب، وتحدث عن مواد الفرقة الأولى وكيفية الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد وكيفية الربط بين الأنشطة المختلفة المقدمة من إتحاد طلاب الكلية ونظام الدراسة بها.



شارك في إعداد الدورة الطلاب سلمى النجار وولاء جاد وعبد الله أبو طير وبسمة الخواص من طلاب الكلية، وفي ختام الدورة أثنى الطلاب على محاور الدورة المختلفة، كما قدموا الشكر لاتحاد طلاب الكلية علي المجهود المبذول لتذليل الصعاب التي تواجههم.