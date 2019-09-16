رئاسية تونس 2019: بحسب نائب رئيس هيئة الإنتخابات.. اليوم يتمّ الإعلان عن النتائج الأولية

قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر اليوم الاثنين، بأن موعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيكون إما يوم 29 سبتمبر الجاري أو 06 أكتوبر المقبل، أو على أقصى تقدير يوم 13 أكتوبر 2019.





وأوضح في تصريح إعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن روزنامة الدورة الثانية من الرئاسية مرتبطة بالطعون التي تمر بطور أول او ثان، مفسّرا انها إن كانت في الطور الثاني (الاستئنافي) ستذهب هيئة الانتخابات إلى أقصى المواعيد.





وأكد من جهة أخرى، أنه لا يمكن التصريح بأحد هذه المواعيد الثلاثة، إلا بعد معرفة وجود طعون من عدمها ومآلاتها امام القضاء الاداري، مبرزا انه سيتم اليوم الاعلان عن النتائج الاولية ونشرها بالموقع الالكتروني للهيئة وفي مقرات الهيئة ، وقبول جميع الطعون المحتملة في نتائج الدور الاول للانتخابات الرئاسية.





من جهة أخرى، ذكر بو عسكر بان عملية الفرز وتجميع النتائج انطلقت منذ مساء امس الاحد في كافة الهيئات الفرعية داخل ارض الوطن وخارجه، قائلا ان هيئة الانتخابات مطالبة بتجميع 13 الف و155 محضر اقتراع، وهذه المحاضر ترد للهيئة تباعا من الهيئات الفرعية، أين يتم مباشرة معالجة تلك المحاضر بصفة يدوية بطريقة اعلامية.





وافاد انه و إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم، تمت معالجة ثلث محاضر الاقتراع مؤكدا انه وخلال الساعات القليلة القادمة، ستتسارع وتيرة وصول المحاضر من الهيئات الفرعية بالداخل.





كما أوضح نائب رئيس الهيئة في السياق ذاته، بأنه و إثر ورود جميع المحاضر سيجتمع مكتب هيئة الانتخابات للمصادقة على جلّها، وسيتم خلال ندوة صحفية الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات، مرجّحا انه ووفق النسق الذي تسير عليه عملية الفرز، سيكون الاعلان عن النتائج الاولية إما بعد ظهر اليوم أو في المساء.





وحول محاضر المخالفات، قال فاروق بوعسكر انه يجري العمل حاليا على إعداد تقارير بخصوص المخالفات بالمقر المركزي للهيئة، كما سترد على الهيئة تقارير من كل هيئة فرعية يحتوي على ملخص للمخالفات بالهيئات الفرعية، وستحال هذه التقارير وعددها 33 على مجلس الهيئة صحبة تقارير أخرى على غرار تقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في علاقة بمدى تقيّد المترشحين لضوابط الحملة الإنتخابية.