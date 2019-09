برلماني: معرض المومياوات بأمريكا يساهم في الترويج للحضارة المصرية

Advertisements

ثمن النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حرص مصر على المشاركة في معرض المومياوات المقرر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية يوم السبت 5 أكتوبر.



ولفت النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى وصول شحنة كبيرة من المومياوات الفرعونية، إلى مركز كارنيجي للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم افتتاح المعرض يوم السبت 5 أكتوبر، ومن المقرر أن يكون أكبر معرض للمومياوات التي تم تجميعها على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يمثل فرصة عظيمة للترويج للآثار المصرية، مؤكدًا أن المعرض سيلعب دورًا محوريًا في الترويج للحضارة المصرية وتحسين معدلات السياحة الأمريكية إلى المناطق الأثرية المصرية.



وأشار النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب إلى أن المعرض يعطي إمكانية التعرف على حياة الحضارات القديمة في مناطق العالم بما في ذلك أوروبا وأمريكا الجنوبية ومصر الفرعونية، حيث يضم 125 مومياء حقيقية من عدة حضارات وأهمها وأقدمها الحضارة الفرعونية.



وفي الآونة الأخيرة، أعلنت القناة المحلية لولاية بيتسبرج الأمريكية التي تستضيف معرض "Mummies of the World" عن وصول شحنة كبيرة من المومياوات الفرعونية إلى مركز كارنيجي للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.



وبحسب ما أعلنت القناة المحلية لولاية بيتسبرج الأمريكية، أن شحنة المومياوات تتضمن مومياوات تعود للحضارة الأمريكية الجنوبية وكذلك الحضارة الأوروبية القديمة.



وقال العديد من مسئولي مركز كارنيجي للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية في تصريحات صحفية، أن معرض المومياوات الذي سيتم فتحه للجمهور يوم السبت 5 أكتوبر، سيكون أكبر معرض للمومياوات التي تم تجميعها على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تاريخها بالإضافة إلى أنها ستكون مناسبة غير مسبوقة التنظيم والترويج لها، ويعطي معرض "Mummies of the World" إمكانية التعرف على حياة الحضارات القديمة في مناطق العالم بما في ذلك أوروبا وأمريكا الجنوبية ومصر الفرعونية.



وبحسب إعلان مركز كارنيجي للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المعرض يضم ما لا يقل عن 125 مومياء حقيقية من عدة حضارات وأهمها وأقدمها الحضارة الفرعونية، ومن المتوقع ارتفاع الطلب على التذاكر كما يمكن للراغبين في رؤية المعرض الحجز مسبقًا عبر الإنترنت.