الأرصاد تكشف حقيقة أن فصل الشتاء سيكون "شديد البرودة"

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ في مصر مبكرًا هذا العام، حيث هناك اعتدال في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، مع سقوط أمطار على السواحل الشمالية.





وأشار "عبد العال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الإثنين، إلى أنه ليس هناك فرص لسقوط الأمطار الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدل الطبيعي، موضحًا أن الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس أن هناك شبورة مائية كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية.





وعن ارتداء طلاب المدارس "جاكت" أثناء ذهابهم إلى المدرسة، عقب رئيس هيئة الأرصاد الجوية، "لسه مفيش داعي لارتداء جواكت.. كفاية الملابس الصيفية".





ونفى ما يتردد على أن فصل الشتاء سيكون شديد البرودة، مؤكدا أنه كلام ليس له أساس من الصحة، وهو كلام يتردد كل عام، معقبا: "كلام سوشيال ميديا".





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الصغرى والكبرى لعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية:





القاهرة 25 33

شبين الكوم 24 33





طنطا 24 32

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 30

مطروح 23 30

بورسعيد 23 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 32

العريش 21 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 36





ويبدأ الإثنين المقبل مع دقات الساعة التاسعة صباحا و50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، رحيل فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، وبدء فصل الخريف، على أن تبدأ درجات الحرارة فى التراجع عن معدلاتها الملتهبة، فتكون متوسطة نهارًا ولطيفة ليلًا، كما تبدأ نسبة الرطوبة فى الانخفاض، مما يزيد الشعور باعتدال المناخ، وتبدأ ساعات النهار فى الانخفاض تدريجيا، فى حين ترتفع ساعات الليل.

وصرح الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن ساعات النهار لازالت خلال الأسبوع الحالى أطول من ساعات الليل، فيما تتساويا يوم بدء فصل الخريف فى جميع المناطق على سطح الكرة الأرضية للمرة الثانية، وذلك بعد تساويهما للمرة الأولى يوم بدء فصل الربيع.





وأضاف أن تساوى عدد ساعات الليل والنهار فى هذا اليوم، يرجع لسقوط أشعة الشمس بالتساوى على نصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى، موضحًا أنه فى ذروة الخريف تشرق الشمس فى اتجاه الشرق تمامًا، وتغرب فى اتجاه الغرب تماما، ويكون ارتفاعها فى السماء الذى تبلغ أقصاه وقت الظهر متساويا فى فصلى الربيع والخريف.







