العراق يوقع صفقات مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لنقل الكهرباء

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وقع العراق على صفقة تاريخية مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (GCC IA) لخط نقل الكهرباء.



وفي البداية، سوف يستورد الخط 500 ميجاواط من الكهرباء إلى شبكته المنهكة بحلول عام 2020 وبأسعار تنافسية في السوق الخليجية، حسبما كشفت وزارة الكهرباء العراقية.



وسوف يمتد خط النقل بطول 300 كيلومتر من الكويت إلى ميناء الفاو جنوب العراق وسيتم تمويله من قبل مجلس التعاون الخليجي، وفقًا للوزارة.



ووقع وزير الكهرباء "لؤي الخطيب" الاتفاق، الذي يأتي وسط اتفاقات أخرى موقعة مع شركات غربية ضخمة في إطار الاستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لإصلاح وتطوير القطاع، الذي يعاني من تدهور إمدادات الطاقة.



ويملأ العراق جزئيًا نقص الطاقة عن طريق استيراد الكهرباء والغاز الطبيعي من إيران.



وصرح "مصعب المدرس"، المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، لصحيفة الشرق الأوسط بأن العراق يسعى لأن يصبح سوقًا واعدًا للطاقة من خلال التواصل مع نظام الخليج واستيراد 500 ميجاوات بحلول عام 2020، وكونه حلقة الوصل بين طاقة الخليج النظام وأوروبا.



وأكد مودريس أن الوزارة تعمل على وضع خريطة طريق لإعادة تنشيط قطاع الطاقة، والذي يعتمد على مساعدة الشركات العملاقة مثل جنرال إلكتريك (GE) وسيمنز.



أما بالنسبة لحجم الكهرباء المولدة والناتج المستهدف للوزارة، قال المتحدث الرسمي أن العراق لديه قدرة طاقة تبلغ حوالي 18000 ميجاوات، بما في ذلك الكمية المستوردة عبر الخطوط الإيرانية. ولكن الوزارة تهدف إلى توفير 30000 ميجاوات في السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.



ويوم السبت، وقعت الوزارة اتفاقات مع سيمنز وأوراسكوم للإنشاءات لإعادة بناء محطتين لتوليد الطاقة. كما وقعت GE اتفاقية جديدة مع شركة ماس جروب القابضة للكهرباءللمساعدة في زيادة توليد الكهرباء إلى 4.5 ميجاوات.



