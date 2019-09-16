مؤشرات البورصة تواصل تراجعها خلال منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 14907 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2162 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 18073 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 549 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1463 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1472 نقطة.

وبذلك تواصل البورصة تراجعاتها التى بدأتها خلال ميتهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث شهدت تراجع جماعى لكافة المؤشرات. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14991 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 18178 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1472 نقطة.





