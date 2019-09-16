مؤشرات البورصة تواصل تراجعها خلال منتصف تعاملات اليوم
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:44 م
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 14907 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 2162 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 18073 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 549 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 1463 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1472 نقطة.
وبذلك تواصل البورصة تراجعاتها التى بدأتها خلال ميتهل تعاملات اليوم الاثنين، حيث شهدت تراجع جماعى لكافة المؤشرات.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14991 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 2179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 18178 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 553 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1472 نقطة.
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