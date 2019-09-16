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ميسي يزف خبرا سارا لبرشلونة قبل مواجهة دورتموند

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:44 م
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ميسي يزف خبرا سارا لبرشلونة قبل مواجهة دورتموند
ميسي
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مصطفي صابر
 
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حصل برشلونة على دفعة قوية قبل اجتماعه بدوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند حيث عاد ليونيل ميسي إلى التدريبات مع المجموعة أمس الأحد.

ومع أن هذه هي الدورة الأولى له، إلا أنه من غير المرجح أن يشارك في ألمانيا ، لكن لا شك أن وجوده سيكون بمثابة مصعد لزملائه في الفريق. 

سيتدرب الفريق الكتالوني مرة أخرى يوم الاثنين قبل السفر إلى ألمانيا ويمكن أن يسافر ميسي مع الفريق، حتى لو لم يكن مستعدًا للعب.

ومن جانب آخر في حالة ظهور انستو فاتي لأول مرة في دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند يوم الثلاثاء ، فسيصبح أصغر لاعب في برشلونة يفعل ذلك منذ 16 عامًا و 351 يومًا.

لقد لعب مع برشلونة أول مباراة له في الدوري الأسباني وأحرز هدفه الأول في نادي فالنسيا  بالكامب نو، كان يحتاج فقط إلى دقيقتين لفتح التسجيل ، قبل تقديم المساعدة لهدف فرانك دي يونج.

تم استبداله بـ لويس سواريز بنصف ساعة للذهاب وأصبح حديث البلدة في إسبانيا، معلنًا ترشيحه لمباراة بداية ضد دورتموند.

 إذا قرر فالفيردي استخدامه في سينجال بارك، فاتي سيحل على بوجان كريتكيتش الذي ظهر لأول مرة مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا في 17 عامًا و 22 يومًا ضد ليون في 2007.

سجل المنافسة ، مع ذلك ، ينتمي إلى سيليستين بابايارو الذي لعب مباراته الأولى في المسابقة التي تبلغ من العمر 16 عامًا وشهرين و 25 يومًا لصالح أندرلخت ضد ستيوا بوخارست.

 سيتغلب  فاتي على مهاجم أولمبياكوس بيتر أوفوري كواي ، الذي احتفل بأول هدف له في دوري أبطال أوروبا في 17 و 195 يومًا. لاعب غورنيك زابرزي يعود في 13 نوفمبر 1963.
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