وزير الطاقة الأمريكي يدين هجوم إيران على "أرامكو" بالسعودية

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أدان وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري ما أسماه "هجوم إيران على المملكة العربية السعودية" في خطاب أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.



وقال بيري اليوم الاثنين في النمسا: "هذا السلوك غير مقبول" وأن إيران "يجب أن تتحمل المسؤولية". وأضاف: "لا تخطؤا الأمر، فقد كان هذا هجومًا متعمدًا على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة العالمي".



واشار الي إن الرئيس دونالد ترامب قد أذن بالإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية إذا احتاجت الولايات المتحدة إليها، وأن "وزارته مستعدة" للتقدم إذا لزم الأمر.



وتابع قائلا أنه "على الرغم من الجهود الإيرانية الخبيثة فإننا على ثقة كبيرة من أن السوق مرن وسيرد".



يحذر متمردو الحوثي اليمنيون المدعومون من إيران من المزيد من الهجمات على المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية ويحثون الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المملكة على الابتعاد عن مواقع الطاقة لديها.



وقال يحيى ساري، المتحدث باسم الحوثيين، اليوم الاثنين، انه يمكن استهداف منشآت مثل معمل بقيق لتكرير النفط وحقل نفط سعودي رئيسي " في أي وقت".



وقد ادعى الحوثيون مسئوليتهم عن الهجوم يوم السبت، لكن ألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران، حيث نشرت صور أقمار صناعية تزعم أنها تظهر انبعاث الحريق قد يكون من العراق أو إيران.



وقد نفت إيران تورطها في الهجوم، على الرغم من أنه يأتي وسط توترات متصاعدة بشأن اتفاق طهران النووي مع القوى العالمية.



واعلنت الحكومة الإيرانية إنها لن تتفاوض مع الولايات المتحدة بينما تخضع للعقوبات الأمريكية وحثت واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.



وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء علي ربيعي اليوم الاثنين إن رفع العقوبات هو شرط أساسي مسبق.



أضاف إن "وقف العقوبات شرط أساسي. نحن لا نتفاوض بموجب العقوبات ". وتابع قائلا إن إيران فعلت ذلك من قبل، عندما كانت تتفاوض على الاتفاق النووي، وانه لم تكن هناك "كلمة جديدة، أو خطة جديدة، أو خطاب جديد"، في العرض الأمريكي الأخير للمحادثات.



في العام الماضي، انسحب ترامب من الصفقة بين إيران والقوى العالمية وأعاد فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية التي دفعت اقتصاد البلاد بالهبوط.



وقد أدان وزير الخارجية الألماني بشدة الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على مواقع النفط الرئيسية في المملكة العربية السعودية.



كما صرح هيكو ماس للصحفيين اليوم الاثنين في برلين بأن "الوضع مقلق للغاية ؛ إنه في الحقيقة آخر شيء نحتاجه حاليًا في هذا الصراع".



تصاعدت التوترات التي تجتاح الخليج الفارسي في أعقاب الهجوم على مواقع النفط السعودية الرئيسية التي تزعم الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عنها - وهي التهم التي تنفيها طهران.



وشدد ماس على أنه من المهم أن نحلل الموقف "بعقل رزين".



و صرح رئيس الوزراء العراقي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو اتصل به هاتفيًا وسط توترات حادة في المنطقة بعد هجوم في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية رئيسية في المملكة العربية السعودية. وقال عادل عبد المهدي إنه تلقى مكالمة هاتفية اليوم الاثنين. لم تكن هناك تفاصيل فورية حول ما ناقشه الجانبان.

