خلاف ثريا وفارس وتوتر علاقتهما في "عروس بيروت"

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل "عروس بيروت" توتر العلاقة بين بطلي العمل "فارس" الذي يؤدي دوره الفنان التونسي الشاب ظافر العابدين، و"ثريا" التي تلعبها دورها الفنانة اللبنانية الشابة كارمن بصيص، وذلك بعد خلافهما وإخفاء "ثريا" الأسرار بعيدا عنه ظنا منها أنه تحميه.

ويحرص الفنان التونسي الشاب ظافر العابدين على مشاركة جمهوره بكواليس المسلسل الناجح، وذلك عبر فيديوهات يبثها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور انستجرام، من كواليس تصوير أحدث مسلسلاته "عروس بيروت".

وتغلب أجواء المرح على طاقم العمل الذي يشارك "ظافر" بطولة المسلسل اللبناني، وأرفق "ظافر" الفيديو بتعليق: "كواليس تصوير عروس بيروت...بدون تعليق".

يشارك في بطولة نخبة من نجوم الدراما العربية، من بينهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، ومن تأليف نادين جابر، وصُور العمل بين تركيا ولبنان، وتدور أحداثه حول قصة حب بين ليلى مطربة ملهى ليلي، وفارس الذي ترفض عائلته علاقتهما.

النسخة التركية

"عروس بيروت" مقتبس من المسلسل التركي "عروس اسطنبول" الذي أنتج عام 2017، والذي عرض على 3 مواسم، في87 حلقة.

المسلسل من إخراج زينب غوناي تان، وبطولة إيبيك بيلجين، إسما بوران، أسلي انفر سورييا بوران، أوزكان دينير، وتدور حول "فاروق" الذي يقع في حب "ثريا" بأحد بقاع إسطنبول، وتزوجا وانتقلا إلى منزل عائلة فاروق في بورصة.

الخروج عن السرب





وعما إذا كان يمكن اعتبار ليلى شخصية متعددة الوجوه، تشير إلى "أنها محركة للأحداث، وتحدد علاقتها بالآخر انطلاقاً من مدى قربها منه، فهي مع الآخر حريصة على إظهار علاقتها بأبنائها وزوجاتهم بأنها على أحسن حال، لكنها تضرب بيد من حديد في علاقتها بهم، خصوصاً مع فارس الذي قرّر الخروج عن السرب والارتباط بفتاة لا تنتمي إلى المستوى الاجتماعي اللائق من منظورها الخاص، فتقرر تجاهلها ومواجهتها". وتضيف "أقنعت نفسها بأن أحب الشخصية، رغم أنه لدي حكم أولي عليها تغير مع تعمقي في قراءة الشخصية ودراستها"، لافتة إلى أنه من الضروري أن يلحظ الجيل الجديد هذه اللحمة العائلية وهذا التلاقي، وأن يلمس خوف العائلة على بعضها وتماسكها، فهذه المرأة تحمل إرثاً وخصوصية نفتقدها اليوم".

أما كارمن بصيبص، فتلفت إلى "أنني أقدم شخصية ثريا، وهي فتاة يتيمة عاشت مع خالتها، بعدما خسرت والديها في حادثة معينة، وهذا ما جعل منها قوية الشخصية وأجبرها على العمل منذ الصغر، لتتمكن من تأمين لقمة العيش، تغني وتعزف وتسجل الإعلانات للحصول على مردود مالي يكفيها وخالتها". تقول: "كانت الحياة قاسية عليها، وتغلبت عليها بضحكتها وعفويتها، إلى أن تلتقي بفارس ويحدث هذا السحر"، مشيرة إلى أن الشغف والحب لن يتأخر بين الطرفين، ويتزوجان بسرعة، لتبدأ الصراعات بين ثريا وحماتها وتندلع مشاكل لا تنتهي".





مواعيد العرض

بدأ عرض المسلسل في 1 سبتمبر عبر قنوات ام بي سي.

أما مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4

العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.

الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.

الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.

الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.

الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.

ومواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc العراق

العرض في تمام الساعة 11 مساءًا.

الإعادة في تمام الساعة 4 مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc 1

العرض في تمام الساعة 5 مساءًا.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 1 مساءًا.