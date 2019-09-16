عاجل.. الرئيس يشهد أداء حلف اليمين لرئيس مجلس الدولة والنائب العام

شهد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوى، نائباً عامًا.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لمجلس الدولة والنائب العام الجديد، حيث تمنى الرئيس لهما التوفيق فى أداء مسؤولياتهما، مؤكدًا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم، وفقًا للدستور والقانون.





وأضاف راضى أن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من المستشار أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار نبيل أحمد توفيق صادق، النائب العام السابق.





وأعرب الرئيس عن خالص التقدير لجهودهما الكبيرة، وتفانيهما فى إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين، ليكونا مثالاً فى إعلاء المصلحة الوطنية.





وكان قد تسلم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.





حيث رحب الرئيس السيسي، بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

والسفراء الجدد كالتالي:





إيفهين ميكيتينكو – سفير جمهورية أوكرانيا.

وينفريد ني أوكاي هاموند – سفير جمهورية غانا.

تيموتي إيزوان – سفير جمهورية كوت ديفوار.

لياو ليتشيانج – سفير جمهورية الصين الشعبية.

سيريل جان نون - سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.

ميكو هالياس - سفير جمهورية إستونيا.

لينا ناتاشا ليند - سفيرة مملكة النرويج.

صديق سباهيتش - سفير جمهورية البوسنة والهرسك.

نيكولاوس جاريليديس - سفير جمهورية اليونان.

دومينيك جوه كيان سويي - سفير جمهورية سنغافورة.



