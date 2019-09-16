غداً.. الجمارك تعقد مؤتمرًا صحفيًّا حول تقنية "بلوك تشين"



ويسلط المؤتمر الضوءَ على تجربة الجمارك السعودية في الاستفادة من تقنية "بلوك تشين" في العمل الجمركي، وخطوات التحول الرقمي في الجمارك السعودية، وأهم التحديات التي واجهتها الجمارك في هذا الشأن.





كما يركز على إيضاح مدى الفائدة المتحققة من هذه التقنية في مجال تيسير التبادل التجاري، ودورها في تأمين سلامة حركة التبادل التجاري، وضمان موثوقية سلاسل الإمداد العالمية.





وسيستعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات محمد العتيبي، من الجمارك السعودية، هذه التجربة.

وسيشهد المؤتمر الصحفي مشاركة كبير الاستشاريين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأحد أهم الخبراء الرواد في تقنية "بلوك تشين" بالمملكة الدكتور هشام بن عباس.





وستشارك الهيئة العامة للموانئ؛ لتستعرض تجربتها في هذا المجال من خلال المستشار خالد الثنيان؛ فيما تقدم شركة "MAERSK" العالمية تجربتها في تقنية بلوك تشين"؛ حيث سيستعرض هذه التجربة المدير الإقليمي للشركة محمد شهاب.





ودعت الجمارك السعودية جميعَ المهتمين ووسائل الإعلام إلى حضور المؤتمر الصحفي، الذي سيُعقد في قاعة برلين بفندق "الفورسيزون- الرياض"، في الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا من يوم غد الثلاثاء.



ويعتبر الجمارك السعودية هي هيئة حكومية مسؤولة عن تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ومساعدة الجهات الرقابية في السعودية من خلال تطبيق أحكام الرقابة الأمنية، الصحية، الزراعية، البيئية، الإعلامية وغيرها من الأحكام، فضلًا عن تحصيل الرسوم الجمركية.



صدور نظام الجمارك الموحد وتطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي عام 1423 هـ وانضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية عام 1425 ه، حيث أن إطلاق برنامج التحول الوطني عام 1436 هـ وتحديث الخطة الاستراتيجية لمصلحة الجمارك العامة وتحويلها إلى هيئة وإطلاق هويتها الجديدة عام 1438 هـ.



تسعى الجمارك السعودية عبر رؤيتها الاستراتيجية إلى تحقيق الريادة الإقليمية، وتقديم الخدمات بمستوى الإمكانيات المتوفرة بالمملكة، والمساهمة في تحفيز الاقتصاد وتمكين المملكة لتكون مركزًا لوجستيًا عالميًا عبر: تيسير التجارة، تحقيق الإيرادات، الاهتمام بالعميل، حماية الوطن والمجتمع بكفاءة وفعالية.





أعلنت جمارك السعودية، غدًا الثلاثاء، مؤتمرًا صحفي عن أهمية تقنية "بلوك تشين"، في تطوير قطاع الشحن بمشاركة الوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للموانئ، وشركة "MAERSK" العالمية.