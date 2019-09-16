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بعد اعتماد السيسي.. ننشر أسماء السفراء الأجانب الجدد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:30 م
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بعد اعتماد السيسي.. ننشر أسماء السفراء الأجانب الجدد
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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تسلم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد، وفقا لما صرح به  السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

حيث رحب الرئيس السيسي، بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.
 
والسفراء الجدد كالتالي:

إيفهين ميكيتينكو – سفير جمهورية أوكرانيا.
وينفريد ني أوكاي هاموند – سفير جمهورية غانا.
تيموتي إيزوان – سفير جمهورية كوت ديفوار.
لياو ليتشيانج – سفير جمهورية الصين الشعبية.
سيريل جان نون - سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ميكو هالياس - سفير جمهورية إستونيا.
لينا ناتاشا ليند - سفيرة مملكة النرويج.
صديق سباهيتش - سفير جمهورية البوسنة والهرسك.
نيكولاوس جاريليديس - سفير جمهورية اليونان.
دومينيك جوه كيان سويي - سفير جمهورية سنغافورة.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مرض فيروس "سي" ظهر في مصر في 1992، وكان يفتك بالمصريين، وأصبحت الإصابة به سر، فلا يفصح المريض عن إصابته به نظرا لخطورة المرض.

وأشار "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إلى أنه بعدما كانت مصر الدولة الأولى عالميا في الإصابة بفيروس سي خرجنا من هذا التصنيف.

وأوضح أن الدولة تعمل على مواجهة الأمراض من خلال المبادرات الصحية، حتى يطبق نظام التأمين الصحي الجديد، مضيفا: "نظام التأمين الصحي مش هينجح إلا عن طريقنا"، منوها بأن تطبيق المنظومة بأكملها يكلف الدولة نحو 300 مليار جنيه.

يشار إلى أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بدأ صباح السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وانطلق المؤتمر بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، يليها جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بعدها جلسة "اسأل الرئيس".

وتهدف مؤتمرات الشباب التي بدأتها مصر في السنوات الماضية، لمد جسور الثقة بين القيادة السياسية والمجتمع المصري، وخلق جيل واعي لدى الشباب قادر على حماية الوطن وبنائه.
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المزيد عن: رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى تأثير نشر الأكاذيب المؤتمر الثامن السفير بسام راضى أسماء السفراء الأجانب الجدد إسال الرئيس
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