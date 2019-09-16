بعد اعتماد السيسي.. ننشر أسماء السفراء الأجانب الجدد

حيث رحب الرئيس السيسي، بالسفراء الجدد، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة.

تسلم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

تسلم رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اليوم، أوراق اعتماد 10 سفراء أجانب جدد، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وكان قد قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مرض فيروس "سي" ظهر في مصر في 1992، وكان يفتك بالمصريين، وأصبحت الإصابة به سر، فلا يفصح المريض عن إصابته به نظرا لخطورة المرض.





وأشار "السيسي"، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إلى أنه بعدما كانت مصر الدولة الأولى عالميا في الإصابة بفيروس سي خرجنا من هذا التصنيف.





وأوضح أن الدولة تعمل على مواجهة الأمراض من خلال المبادرات الصحية، حتى يطبق نظام التأمين الصحي الجديد، مضيفا: "نظام التأمين الصحي مش هينجح إلا عن طريقنا"، منوها بأن تطبيق المنظومة بأكملها يكلف الدولة نحو 300 مليار جنيه.





يشار إلى أن المؤتمر الوطني الثامن للشباب، بدأ صباح السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في القاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وانطلق المؤتمر بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، يليها جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بعدها جلسة "اسأل الرئيس".





وتهدف مؤتمرات الشباب التي بدأتها مصر في السنوات الماضية، لمد جسور الثقة بين القيادة السياسية والمجتمع المصري، وخلق جيل واعي لدى الشباب قادر على حماية الوطن وبنائه.