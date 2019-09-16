إحصائيات: ارتفاع نسبة البطالة في تركيا 13%

قالت هيئة الإحصاءات التركية، نسبة البطالة في تركيا صعدت إلى 13% خلال يونيو حزيران الماضي، بزيادة 2.8 نقطة مئوية مقارنة بالفترة المقابلة مع العام الماضي، مدفوعا بأثر أزمة الليرة على النشاط الاقتصادي في البلاد.

وأضافت هيئة الإحصاءات التركية، في بيان اليوم الإثنين: "إن عدد العاطلين عن العمل في السوق التركية بلغ 4.253 ملايين فرد، بزيادة بلغت نحو 938 ألف فرد مقارنة بيونيو حزيران 2018".

وعانت تركيا بداية من أغسطس آب 2018 من أزمة مالية ونقدية حادة دفعت بأسعار صرف الليرة التركية لمستويات متدنية، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي الواحد في أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ4.8 ليرة للدولار قبل الأزمة، بينما تتراوح أسعار الصرف حاليا عند حدود 5.73 ليرة للدولار.

ووفق التقرير ، بلغ معدل البطالة غير الزراعية 15.3% بزيادة قدرها 3.2 نقطة مئوية، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي 2018.

في المقابل، بلغ معدل بطالة الشباب بما في ذلك الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة نحو 24.8% مع زيادة 5.4 نقطة مئوية مقارنة مع يونيو/حزيران 2018.

بينما بلغ معدل بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-64 سنة، بنسبة 13.3% مع زيادة 2.9 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وانخفض عدد العاملين في سوق العمل التركية بواقع 802 ألف إلى 28.5 مليون حتى يونيو حزيران الماضي، مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق، حدث معدل التوظيف بنسبة 46.4% مع انخفاض 2 نقطة مئوية.

كذلك، انخفض عدد العمالة الزراعية بمقدار 232 ألف شخص، فيما انخفض عدد العمالة غير الزراعية بمقدار 569 ألف شخص حتى يونيو حزيران الماضي.

بالمجمل بلغ عدد الأشخاص في القوى العاملة (العاملون والعاطلون عن العمل)، نحو 32.7 مليون شخص بزيادة 137 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واصلت الليرة التركية التراجع لليوم الثالث على التوالي لتخسر 1 % خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، أمام الدولار، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية.

وبحلول الساعة 1217 بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1 بالمئة مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الاثنين البالغ 5.5630. وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360 وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو تموز.