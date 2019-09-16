رئاسية تونس 2019: تعرّف على نتائج عملية الفرز بولاية زغوان
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:33 ص
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مروى الجلاصي
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أغلقت مكاتب الإقتراع جميع أبوابها يوم أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، لتنطلق مباشرة عملية الفرز بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.
وقد انتهت عملية الفرز بولاية زغوان صباح اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، وبلغت نسبة التصويت 44.56%، وأسفرت عن النتائج التالية:
قيس سعيد 16214 صوت
نبيل القروي 13322 صوت
عبد الفتاح مورو 5284 صوت
يوسف الشاهد 3826 صوت
وبلغ عدد الناخبين، 54297 ناخبا من إجمالي 118353 مسجلا.
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