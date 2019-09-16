أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

الطماطم 6 جنيهات للكيلو،

والملوخية 3 جنيهات للكيلو،

والبطاطس 7 جنيهات للكيلو،

والخيار 6 جنيهات للكيلو،





وناشد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين بعدم الإقبال على الشراء بكميات كبيرة للتخزين مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطماطم بشكل أكبر.





وطالب حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، المواطنين باستخدام سياسة التقشف بأن يقوموا بشراء كيلو أو نص كيلو بدلا من شراء 2 و3 كيلو بما يساهم في صنع أزمة في الأسواق وتصاب بالعفن عند التجار وذلك يؤدي إلى انخفاض الأسعار.





استعرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، يوضح الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: البصل 4 جنيهات للكيلو،والجزر 8 جنيهات للكيلو،والباذنجان 4 جنيهات للكيلو،والفاصوليا بـ 30 جنيهًا للكيلو.في حين جاءت أسعار الفاكهة، على النحو التالي، حيث سجل الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، والجوافة 13 جنيهًا للكيلو، والكمثرى 15 جنيهًا للكيلو، والتين البرشومي 25 جنيهًا للكيلو.ومن الجدير بالذكر أن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارجع سبب ارتفاع أسعار الطماطم إلى فاصل العروات فضلًا عن مرور المحصول الصيفي بـ3 موجات حارة أدى إلى قلة المحصول خلال تلك الفترة مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطماطم.كما توقع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن نشهد ارتفاعا في الأسعار خلال الفترة المقبلة.