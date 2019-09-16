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رئاسية تونس 2019: بسبب الكيس الآمن.. فتح 4 صناديق إقتراع بحضور عدل منفذ في نابل 2

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
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رئاسية تونس 2019: بسبب الكيس الآمن.. فتح 4 صناديق إقتراع بحضور عدل منفذ في نابل 2
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مروى الجلاصي
 
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أغلقت مكاتب الإقتراع جميع أبوابها يوم أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، لتنطلق مباشرة عملية الفرز بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.

وقد أكدت إيناس الفاطمي رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات بدائرة نابل 2، تقدّم عمليات الفرز اليدوي لصناديق الإقتراع الخاصة بالإنتخابات الرئاسية السابقة لآوانها. 

وأشارت الفاطمي إلى حدوث خطأ من قبل أربعة رؤساء مكاتب، وضعوا الكيس الآمن في الصناديق وهو ما يستوجب فتحها بحضور عدل منفذ وممثلي المجتمع المدني.

أما في دائرة نابل 1، رجّح العروسي بن عبد الله رئيس الهيئة الفرعية للإنتخابات الإنتهاء من عملية الفرز في حدود منتصف نهار اليوم.
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