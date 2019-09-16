الصين تعلق على هجوم "أرامكو" بالسعودية
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:24 ص
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ترجمة: دينا الشريف
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قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين:"أنها لن تلق باللوم على أي شخص في الهجوم على منشآت النفط السعودية دون حقائق قاطعة".
وصرحت المتحدثة باسم الوزارة "هوا تشون يينغ" في مؤتمر صحفي يومي في بكين، أن الصين تأمل في أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المنحازة لإيران مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن مايك بومبو ووزير الخارجية الأمريكي: "قال إنه لا يوجد دليل على أن الهجوم جاء من اليمن".
وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين إن الأدلة من الهجوم الذي ضرب أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم تشير إلى أن إيران تقف وراءه، ولكن نفت ايران هذا.
كما صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأحد ان الولايات المتحدة "مقفلة ومحملة" للرد المحتمل على الهجوم على منشآت النفط السعودية بعد أن قال مسؤول كبير في الادارة الامريكية أن إيران هي المسؤولة.
وأضاف على حسابه الشخصي على تويتر: "استنادًا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فقد أذن بإطلاق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر، بكمية يتم تحديدها بما يكفي للحفاظ على إمدادات السوق جيدة. مضيفًا: "لقد أبلغت أيضًا جميع الوكالات المختصة بالإسراع في الموافقة على خطوط أنابيب النفط الموجودة حاليًا في عملية التصاريح في تكساس ودول أخرى مختلفة."
وأذن ترامب باستخدام مخزون النفط الأمريكي الطارئ لضمان إمدادات مستقرة بعد الهجوم، الذي أغلق 5٪ من الإنتاج العالمي وأرسلت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 19٪ في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، قبل التعديل لإظهار مكاسب بنسبة 10 ٪.
واضاف على حسابه على تويتر: "هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة حول من يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سنواصل العمل!
وصرحت المتحدثة باسم الوزارة "هوا تشون يينغ" في مؤتمر صحفي يومي في بكين، أن الصين تأمل في أن تمارس جميع الأطراف ضبط النفس.
وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المنحازة لإيران مسؤوليتها عن الهجوم، ولكن مايك بومبو ووزير الخارجية الأمريكي: "قال إنه لا يوجد دليل على أن الهجوم جاء من اليمن".
وقال مسؤول أمريكي رفيع للصحفيين إن الأدلة من الهجوم الذي ضرب أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم تشير إلى أن إيران تقف وراءه، ولكن نفت ايران هذا.
كما صرح الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمس الأحد ان الولايات المتحدة "مقفلة ومحملة" للرد المحتمل على الهجوم على منشآت النفط السعودية بعد أن قال مسؤول كبير في الادارة الامريكية أن إيران هي المسؤولة.
وأضاف على حسابه الشخصي على تويتر: "استنادًا إلى الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فقد أذن بإطلاق النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط، إذا لزم الأمر، بكمية يتم تحديدها بما يكفي للحفاظ على إمدادات السوق جيدة. مضيفًا: "لقد أبلغت أيضًا جميع الوكالات المختصة بالإسراع في الموافقة على خطوط أنابيب النفط الموجودة حاليًا في عملية التصاريح في تكساس ودول أخرى مختلفة."
وأذن ترامب باستخدام مخزون النفط الأمريكي الطارئ لضمان إمدادات مستقرة بعد الهجوم، الذي أغلق 5٪ من الإنتاج العالمي وأرسلت أسعار النفط الخام إلى أكثر من 19٪ في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، قبل التعديل لإظهار مكاسب بنسبة 10 ٪.
واضاف على حسابه على تويتر: "هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف الجاني، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة حول من يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وبأي شروط سنواصل العمل!
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