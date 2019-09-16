البحث العلمي بأذربيجان يكرم مشرف برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة (صور)





وتم إنشاء مركز زراعة الكبد بالمنصورة بالمواصفات العالمية على مساحة 650 مترا، ويتضمن 10 أدوار، بتكلفة تجاوزت الـ15 مليون جنيه، ويشمل طابق للعيادات الخارجية، وطابق للعمليات، وطابق للعناية المركزة، وطابق للإدارة الهندسية والجنراتور، وطابق للإدارة، وطابق للمدرجات والتدريس، و3 طوابق لإقامة المرضى، وطابق للبحث العلمى.



ويأتى مركز الجهاز الهضمى بالمنصورة فى الترتيب الرابع على مستوى العالم فى زراعة الكبد بنجاح 700 حالة زراعة بأقل تكلفة فى العالم لا تتجاوز 250 ألف جنيه، مع ملاحظة إجراء العملية لـ60% من المرضى على نفقة الدولة والتأمين الصحى، تحقيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنهاء قوائم الانتظار لمرضى الكبد، وكثيرا من حالات زراعة الكبد تأتى للمركز من مختلف البلاد العربية مثل ليبيا، والسودان، ودول الخليج.



ويعد مركز زارعة الكبد مشروع قومى لخدمة المصريين والعرب من المرضى والراغبين فى العلاج والتدريب والتعلم، ويعد المركز المتخصص الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويعمل به أساتذة وأطباء وفريق عمل متخصص على أعلى مستوى من المهارة.



وأهم أهداف فريق العمل بمركز الجهاز الهضمى هو تحقيق طفرة عالمية بإجراء 5 عمليات لزراعة الكبد أسبوعيا بعد افتتاح المركز الجديد، وتمت زراعة الكبد لـ86 حالة خلال العام الماضى2018، من بينها عشرون عملية لأطفال فى عمر الست سنوات فما أكثر بالمركز، وذلك بالتعاون مع مستشفى الأطفال، وتطوير طريقة التخدير والجراحة، واختصار وقت إجراء العملية، وتقليل نقل الدم، حتى تمكن فريق الجراحين من إجراء آخر 200 عملية دون نقل دم للمرضى، نتيجة الخبرة واستخدام تقنيات حديثة فى الجراحة، لكن الهدف الجديد الآن هو زراعة الكبد للأطفال دون العامين.



ويجب توافر شروط معينة للتبرع، أهمها أن تربط المتبرع بالمريض صلة قرابة لا تتجاوز الدرجة الخامسة؛ لضمان عدم شراء المتبرع أو الضغط عليه لحاجة، وأن يكون عمر المتبرع أكثر من 18 وأقل من 45 عاما، وخالى من أمراض القلب والصدر والكلى والكبد والقنوات المرارية، والأمراض المناعية والفيروسات، ويتم إجراء جميع الفحصوصات والأشعات اللازمة والتأكد من فصيلة الدم وتوافق الأنسجة قبل إجراء العملية.



أعلن المجلس الأعلى للبحث العلمي وجمعية الجهاز الهضمي بدولة أذربيجان عن منح الدبلومة الفخرية للدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، نظرا للنشاط العلمي المميز الذي بذله خلال ٢٨ عاما في الجمعية العالمية للجهاز الهضمي واهتمامه بالبحث العلمي الدولي.وقدم الدكتور حسن أوزكان رئيس الجمعية الأوربية الآسيوية للجهاز الهضمي درع تكريم وشهادة تقدير للدكتور محمد عبد الوهاب في احتفالية حضرها الدكتور رؤوف أجايف رئيس جمعية الجراحين الأذربيجينية ولفيف من أعضاء الجمعية وأساتذة وجراحي الجهاز الهضمي.يذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمى بجامعة المنصورة والذي يعد من أهم البرامج الطبية في مصر حاليا حيث استطاع حتى الآن إجراء أكثر من 700 عملية زراعة كبد محققا بذلك إنجازا كبيرا على المستوى المحلي والدولي.