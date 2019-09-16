رئاسية تونس 2019: ننشر نتائج الفرز بولاية توزر

أغلقت مكاتب الإقتراع جميع أبوابها يوم أمس الأحد 15 سبتمبر 2019، لتنطلق مباشرة عملية الفرز بمختلف ولايات الجمهورية التونسية.





وقد انتهت عملية الفرز بولاية توزر صباح اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، لتبلغ نسبة التصويت بالدور الأول لرئاسية 2019، الـ46.84%.





وصرح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر الصحبي البدراوي لموزاييك، بأن عملية الفرز بتوزر أسفرت عن النتائج التالية :





*قيس سعيد 7972 صوتا أي 23.10%





*نبيل القروي 5138 صوتا أي 14.89%





*عبد الفتاح مورو 5072 صوتا 14.69%





*صافي سعيد 4611 صوتا 13.36%





*يوسف الشاهد 2474 صوتا 7.16%





وبلغ عدد الناخبين 35404 من مجموع 75579 مسجل، وعدد الأوراق الملغاة في حدود 600، والبيضاء 293 ورقة.