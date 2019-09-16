"الأرصاد" توضح موعد ارتداء الأبناء الملابس الثقيلة وسقوط الأمطار (فيديو)





هذا ويبدأ الإثنين المقبل مع دقات الساعة التاسعة صباحا و50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، رحيل فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، وبدء فصل الخريف، على أن تبدأ درجات الحرارة فى التراجع عن معدلاتها الملتهبة، فتكون متوسطة نهارًا ولطيفة ليلًا، كما تبدأ نسبة الرطوبة فى الانخفاض، مما يزيد الشعور باعتدال المناخ، وتبدأ ساعات النهار فى الانخفاض تدريجيا، فى حين ترتفع ساعات الليل.









قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا بدأنا في فصل الخريف مبكرًا منذ بداية هذا الأسبوع، لافتًا إلى أنه بدأت الأمطار تتساقط على السواحل الشمالية يومي السبت والأحد الماضي، مشيرًا إلى أننا نشهد درجات حرارة مستقرة على جميع انحاء الجمهورية حتى نهاية هذا الأسبوع، منوهًا إلى أن درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، واصفًا الطقس بالخريفي اللطيف جدًا.وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن الظاهرة الوحيدة التي ستكون موجودة بوضوح حتى نهاية الأسبوع هي وجود الشبورة المائية في الصباح الباكر التي تكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مشددًا على أن درجة الحرارة الصغرى مازالت جيدة وليست منخفضة بشكل كبير، حيث تبلغ درجة الحرارة الصغرى 24 درجة مئوية، منوهًا إلى أنه من المبكر الحديث عن ارتداء الأبناء الملابس الثقيلة أثناء توجههم إلى المدارس في الصباح الباكر.وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن وجود السحب المنخفضة على شمال البلاد، مع ارتفاع نسب الرطوبة ووجود الشبورة المائية في الصباح الباكر يجعلنا نشعر أن هناك شيء غير طبيعي في الجو، مشددًا على أنه حتى نهاية هذا الأسبوع لن نشهد أي فرصة لتساقط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية.