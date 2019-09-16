قناة إيطالية تمنع ناقدا رياضا من الظهور بسبب لوكاكو
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:05 ص
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الفجر الرياضي
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قالت محطة تلفزيونية إيطالية إنها لن تستخدم أحد النقاد مرة أخرى بعد أن أدلى بتعليق عنصري عن روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.
في حديثه خلال قناة "TopCalcio24" ، قال الناقد لوتشيانو باسيراني: "إذا ذهبت معه واحدًا فسوف يقتلك.
وتابع "إن الطريقة الوحيدة للتصدى له ربما تتمثل في إعطائه 10 موز لتناول الطعام ."
وقال مدير البرنامج فابيو رافزاني ، على الرغم من "اعتذارات باسرياني الفورية" أنه "لم يعد بإمكانه المشاركة في بثنا".
ساعد لوكاكو ، الذي انتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر في الصيف ، فريقه على الفوز 1-0 على أودينيزي يوم السبت.
وأضاف رافزاني: "السيد باسيراني يبلغ من العمر 80 عامًا ، ولإشادة لوكاكو استخدم مجازًا اتضح أنه عنصري".
وتابع: "أعتقد أنه كان نقصًا فظيعًا في الوضوح الواضح.
وأكمل: "لا أستطيع تحمل أي نوع من الأخطاء ، حتى لو كانت لحظة."
تعرض لوكاكو مؤخراً لهتافات القرود من قبل مشجعي كالياري عندما سجل ركلة جزاء لفريقه في فوز 2-1.
بعد ذلك ، قال اللاعب الدولي البلجيكي إن الإساءة أظهرت أن اللعبة "تعود إلى الوراء".
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