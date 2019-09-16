خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس الكونغو في وفيات القطار





وذكر رئيس نقابات الشركة الوطنية للسكك الحديدية، أن الضحايا كانوا يستقلون قطار البضائع خفية، في حين تخشى السلطات من أن يكون العديد من الضحايا لا يزالون عالقين تحت العربات المنحرفة، حيث لقى خمسون شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عدد آخر في جنوب شرق الكونغو الديمقراطية الخميس بعد انحراف قطار عن سكته في مقاطعة تانغانيكا قرب مايبريدي، وفق حصيلة أعلن عنها وزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكايي في تغريدة.



وكتب وزير الشؤون الإنسانية على تويتر "كارثة أخرى! قطار انحرف الساعة الثالثة صباحا في (مقاطعة) تانغانيكا قرب مايبريدي. الحصلية الأولية 50 قتيلا والعديد من الجرحى".



وهذه الحصيلة الأولية التي أُعلن عنها مرشحة للارتفاع وفق العديد من الشهود.



من جانبه، قال فيكتور أومبا رئيس نقابات "الشركة الوطنية للسكك الحديدية" في الكونغو الديمقراطية إن الحادث يتعلق بقطار للبضائع كان يقوم برحلة من نيونزو إلى نييمبا، قبل أن تنحرف عربتان عن مسارهما.



وأضاف أومبا أن الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحادث كانوا يستقلون قطار البضائع خفية بصورة غير قانونية. ويستحيل على النقابة تقديم حصيلة دقيقة حتى اللحظة.



وأوضح أن أحد مسؤولي النقابة موجود في مكان الحادث لمتابعة عملية رفع العربات المنحرفة. ويبدو أن العديد من المسافرين غير القانونيين لا يزالون عالقين تحت تلك العربات.



ويذكر أن الكونغو الديمقراطية تشهد العديد من حوادث انحراف قطارات البضائع عن مساراتها، وكثيرا ما يستقل تلك القطارات مسافرون بصورة غير شرعية بسبب نقص وسائل النقل الأخرى.





أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي؛ إثر نبأ الوفيات والإصابات، التي نتجت بسبب خروج قطار عن مساره.وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية، بأنه علم بنبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق ألم هذا المصاب؛ لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه.كما بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة للرئيس تشيسكيدي، قال فيها: "بلغني نبأ خروج قطار عن مساره بجنوب شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنيًّا للمصابين الشفاء العاجل".وفي سياق أخر، توفي نحو 50 شخصًا بعد خروج قطار عن القضبان جنوب الكونغو الديمقراطية، وقال وزير الشؤون الإنسانية ستيف مبيكاي، إنّ الحادث وقع في نحو الثالثة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في بلدة مايباريدي.وأوضحت الشرطة المحلية، أنّ القتلى والجرحى كانوا من بين ركاب تسللوا بشكل غير قانوني إلى داخل القطار، ونُقل المصابون بجروح خطيرة إلى مستشفى مدينة كاكنجي المجاورة.يشار إلى أن هذا رابع حادث قطار خلال شهر تقريبًا بالكونغو الديمقراطية، في بلدٍ يشهد العديد من حوادث القطارات؛ بسبب الانهيارات الأرضية والأحوال الجوية السيئة.قتل خمسون شخصا على الأقل وأصيب العديد في حادث انحراف قطار لنقل البضائع عن سكته جنوب شرق الكونغو الديمقراطية الخميس.