وفد من جامعة المنصورة يزور مونتانا الأمريكية (صور)

شهدت جامعة مونتانا بالولايات المتحدة الأمريكية زيارة لوفد من جامعة المنصورة برئاسة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والتي جاءت للتعرف على تجربتها الرائدة في دمج ذوى الإعاقة مع أقرانهم من خلال مركزها المطور في هذا المجال وللاستفادة من تلك التجربة في دعم الخدمات التى يقدمها مركز ذوى الإعاقة بالجامعة والذي تنفذه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حلم للتعليم والتدريب وهيئة الايمديست.





شارك فى الزيارة الدكتورة سماح خميس مدير مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعة والدكتورة إيمان أبو الفضل نائب مدير المركز، وشملت الزيارة التعرف على الخدمات التى يقدمها مركز رعاية الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة مونتانا والمعنى بتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة.





كما قام الوفد بزيارة للمدينة الجامعية وذلك للتعرف على أوجه الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلاب، والسبل التي وفرتها جامعة مونتانا للطلاب ذوى الإعاقة داخل السكن الجامعي.





كما شملت الزيارة التعرف على الخدمات التكنولوجية والمعرفية التى تقدمها مكتبة الجامعة وآليات عملها، وورشة عمل حول الخدمات التي يمكن تقديمها للطلاب ذوى الإعاقة،و عقد لقاء بين البروفيسور جون هاربور رئيس العمداء بجامعة مونتانا ونائب رئيس الجامعة والدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجامعتين والمتضمن تشجيع التبادل الطلابي بين الجامعتين ودعم أوجه التعاون في مختلف المجالات.





وكان الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، قد صرح خلال افتتاح المؤتمر العلمى الثالث لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق بعنوان "القانون وذوى الاحتياجات الخاصة" أن بناء الإنسان هو التوجه العام للدولة وذوى الإعاقة فهم يستحقون الاهتمام والرعاية لتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم.





وأشار إلى أن الإعاقة ليست الإعاقة الجسدية، ولكن الإعاقة في العزيمة واليوم يعد استكمالا لحقوقهم فى التعايش بحرية وممارسة كافة حقوقهم، والجامعة اهتمت بتوفير كافة الخدمات وكافة أنواع الدعم للطلاب والعاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة فلدينا 176 طالبا، 150 موظفا وعاملا ذوى احتياجات خاصة من خلال تخصيص أماكن لممارسة الأنشطة المختلفة والرياضية، وحقق الطلاب العديد من المراكز المميزة على مستوى مصر.





كما أنشأت الجامعة مركز تقديم الخدمات لذوى الإعاقة لمساعدتهم لممارسة حياتهم، وكذلك سيتم مراجعة كافة المبانى لما يتماشى مع سهولة حركتهم، كما أنشأت الجامعة مكتبة النور التى تقدم خدماتها للطلاب والباحثين المكفوفين، ويوجد برنامج نوعى مميز بكلية رياض الأطفال للغة الإشارة.

وناقش المؤتمر جميع الجوانب القانونية والاجتماعية لذوي الإعاقة للعمل على تنظيم تشريع محكم، واتساقا مع اهتمام الدولة المصرية بهم والعمل على تشجعيهم على الانخراط فى المجتمع.





و فى ذات السياق أكد الدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة أن المؤتمر له أهمية كبيرة لمشاركة شباب الباحثين فى النقاط البحثية وتبادل الأفكار من الجوانب القانونية والاجتماعية لذوى الإعاقة، واهتمت الجامعة بإنشاء مركز خدمات جامعة المنصورة لذوى الإعاقة فى إطار برتوكول بين الجامعة وهيئة الأميديست ومؤسسة حلم للتعليم والتدريب، وكذلك إنشاء مكتبة النور والأمل للمكفوفين وتهدف الجامعة إلى تذليل كل العقبات أمام ذوى الاحتياجات الخاصة حتى يستطيعوا تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.





وأشار الدكتور شريف خاطر إلى أنه منذ إعلان الدولة المصرية لعام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة وحملت الجامعة على عاتقها تنظيم مؤتمر علمى، لمناقشة العديد من الرؤى والأفكار، حيث يناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة: المسئولية الجنائية بشأن تعريض ذوى الاحتياجات.