محافظ سوهاج يحيل 3 رؤساء وحدات قروية بجهينة للتحقيق ويوجه بنقل مريضة لمستشفى سوهاج العام

وجاء ذلك خلال جولة مفاجئة، لمحافظ سوهاج لمركز ومدينة جهينة للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



وبدأ "الأنصاري" جولته المفاجئة بمستشفى جهينة المركزي للاطمئنان على سير العمل داخل المستشفى وتواجد الأطقم الطبية، لافتًا إلى أن المحافظ تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطمأن على المرضى والحالات الداخلية المحجوزة بالمستشفى، وكذا توفر المستلزمات الطبية.



وأضاف أن المحافظ التقى سيدة مسنة بقسم استقبال الطوارئ في حالة صحية حرجة، موجهًا بنقلها الى مستشفى سوهاج العام؛ لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم استدعاء سيارة اسعاف والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وتم نقل الحالة.



كما تفقد محافظ سوهاج مدخل قرية جهينة الشرقية، وقرية الطليحات، ومدخل مدينة جهينة، وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة جهينة، موجها برفع الإشغالات من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر إشغال طريق لأحد المواطنين بشارع "حسام الدين"؛ لقيامه بإقامة سرادق بالشارع مما أدى إلى غلقه، وإعاقة حركة المرور أمام المواطنين.



وتفقد المحافظ أيضًا قرية شندويل بالمراغة، وقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، وتم رصد سوء مستوى النظافة، وتراكم القمامة بقرية الشيخ يوسف التابعة لمجلس قروي شندويل، وكذلك عدم وجود إنارة بالطريق الغربي بنجع مهران التابع لقرية جزيرة شندويل.



الجدير بالذكر أن فريق من أطباء مستشفي جهينة المركزي نجحوا في إنقاذ حياة ربة منزل من الموت حيث كانت تعاني من إنفجار في الرحم والمثانة البولية وتم إجراء جراحة لها إستمرت لثلاث ساعات متواصلة بسبب قيامها بوالدة طبيعة لثلاث توأم وتعلق الطفل الثالث.



ومن جانبه قدم الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة الشكر للفريق الطبي علي حسن التعامل مع حالة السيدة وإنقاذ حياتها من الموت مؤكدًا علي أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطور كبيرًا في هذة المرحلة ولاسيما بعد دعم الدولة لكافة مستشفيات المحافظة من خلال خطة تطوير تجري لرفع كفائة المستشفيات المركزية والوحدات الصحية القروية لتقديم خدمة طبية مميزة للمرضى.

قرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إحالة 3 رؤساء وحدات قروية بمركز جهينة بسبب تدني مستوى النظافة وسوء حالة الطرق العامة وعدم وجود إنارة بقري جزيرة شندويل وشندويل والطليحات.