الأهلي يستعيد ثنائي القوة الضاربة أمام الزمالك في السوبر المصري

تأكدت جاهزية جيرالدو ورامى ربيعة ثنائي الأهلي لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل.

وأصبح جيرالدو جاهزًا بعد الإصابة التي تعرض لها في كتهف لن تعيقه عن المشاركة فى مباراة السوبر بينما تعافى رامى ربيعة بشكل تام من إصابته





جدول مباريال الدوري المصري

الأسبوع الأول

بيراميدز × إنبي

المصري × حرس الحدود

الجونة × الإسماعيلي

الزمالك × الاتحاد السكندري

أسوان × مصر المقاصة

الإنتاج الحربي × إف سي مصر

سموحة × الأهلي

طلائع الجيش × المقاولون العرب

وادي دجلة × طنطا

الأسبوع الثاني

طنطا × بيراميدز

إنبي × طلائع الجيش

المقاولون العرب × سموحة

الأهلى × الإنتاج الحربي

إف سي مصر × أسوان

مصر المقاصة × الزمالك

الاتحاد السكندرى × الجونة

الإسماعيلى × المصرى

حرس الحدود × وادى دجلة

الأسبوع الثالث

سموحة × إنبى

طلائع الجيش × بيراميدز

وادي دجلة × الإسماعيلي

المصري × الاتحاد السكندري

الجونة × المقاصة

الزمالك × إف سي مصر

أسوان × الأهلي

الإنتاج الحربي × المقاولون

حرس الحدود × طنطا

الأسبوع الرابع

طنطا × طلائع الجيش

بيراميدز × سموحة

إنبي × الإنتاج الحربي

المقاولون العرب × أسوان

الأهلي × الزمالك

إف سي مصر × الجونة

مصر المقاصة × المصري

الاتحاد السكندري × وادى دجلة

الإسماعيلي × حرس الحدود

الأسبوع الخامس

أسوان × إنبي

الإنتاج الحربي × بيراميدز

سموحة × طلائع الجيش

حرس الحدود × الاتحاد السكندري

وادي دجلة × المقاصة

المصري × إف سي مصر

الجونة × الأهلى

الزمالك × المقاولون

الإسماعيلى × طنطا

الأسبوع السادس

طنطا × سموحة

طلائع الجيش × الإنتاج الحربي

بيراميدز × أسوان

إنبي × الزمالك

المقاولون العرب × الجونة

الأهلي × المصري

إف سي مصر × وادى دجلة

مصر المقاصة × حرس الحدود

الاتحاد السكندري × الإسماعيلي

الأسبوع السابع

الجونة × إنبي

الزمالك × بيراميدز

أسوان × طلائع الجيش

الإنتاج الحربي × سموحة

الإسماعيلي × مصر المقاصة

حرس الحدود × إف سي مصر

وادى دجلة × الأهلي

المصري × المقاولون العرب

الاتحاد السكندري × طنطا

الأسبوع الثامن

طنطا × الإنتاج الحربي

سموحة × أسوان

طلائع الجيش × الزمالك

بيراميدز × الجونة

إنبي × المصري

المقاولون العرب × وادى دجلة

الأهلي × حرس الحدود

إف سي مصر × الإسماعيلي

مصر المقاصة × الاتحاد السكندري

الأسبوع التاسع

وادى دجلة × إنبى

المصرى × بيراميدز

الجونة × طلائع الجيش

الزمالك × سموحة

أسوان × الإنتاج الحربي

الاتحاد السكندري × إف سي مصر

الإسماعيلي × الأهلي

حرس الحدود × المقاولون العرب

مصر المقاصة × طنطا

الأسبوع العاشر

طنطا × أسوان

الإنتاج الحربي × الزمالك

سموحة × الجونة

طلائع الجيش × المصري

بيراميدز × وادى دجلة

إنبي × حرس الحدود

المقاولون العرب × الإسماعيلي

الأهلي × الاتحاد السكندري

إف سي مصر × مصر المقاصة

الأسبوع الحادى عشر

الإسماعيلي × إنبى

حرس الحدود × بيراميدز

وادى دجلة × طلائع الجيش

المصري × سموحة

الجونة × الإنتاج الحربي

الزمالك × أسوان

مصر المقاصة × الأهلي

الاتحاد السكندري × المقاولون العرب

إف سي مصر × طنطا

الأسبوع الثانى عشر

طنطا × الزمالك

أسوان × الجونة

الإنتاج الحربي × المصري

سموحة × وادى دجلة

طلائع الجيش × حرس الحدود

بيراميدز × الإسماعيلي

إنبي × الاتحاد السكندري

المقاولون العرب × مصر المقاصة

الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر

مصر المقاصة × إنبى

الاتحاد السكندري × بيراميدز

الإسماعيلي × طلائع الجيش

حرس الحدود × سموحة

وادى دجلة × الإنتاج الحربي

المصري × أسوان

الجونة × الزمالك

إف سي مصر× المقاولون

الأهلي × طنطا

الأسبوع الرابع عشر

طنطا × الجونة

الزمالك × المصرى

أسوان × وادى دجلة

الإنتاج الحربي × حرس الحدود

سموحة × الإسماعيلي

طلائع الجيش × الاتحاد السكندري

بيراميدز × مصر المقاصة

إنبي إف سي مصر

المقاولون العرب × الأهلي

الأسبوع الخامس عشر

الأهلي × إنبى

إف سي مصر × بيراميدز

مصر المقاصة × طلائع الجيش

الاتحاد السكندري × سموحة

الإسماعيلي × الإنتاج الحربي

حرس الحدود × أسوان

وادي دجلة × الزمالك

المصري × الجونة

المقاولون العرب × طنطا

الأسبوع السادس عشر

المصري × طنطا

الجونة × وادى دجلة

الزمالك × حرس الحدود

أسوان × الإسماعيلي

الإنتاج الحربي × الاتحاد السكندري

سموحة × مصر المقاصة

طلائع الجيش × إف سي مصر

بيراميدز × الأهلي

إنبي × المقاولون العرب

الأسبوع السابع عشر

طنطا × إنبي

المقاولون العرب × بيراميدز

الأهلي × طلائع الجيش

إف سي مصر × سموحة

مصر المقاصة × الإنتاج الحربي

الاتحاد السكندري × أسوان

الإسماعيلي × الزمالك

حرس الحدود × الجونة

وادى دجلة × المصري