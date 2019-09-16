أسعار الاسمنت اليوم 16-9-2019
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:38 ص
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اسعار الاسمنت اليوم
حافظت اسعار الاسمنت على استقرارها في الأسواق والمصنع المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 16-6-2019 وكانت اسعار الاسمنت قد شهدت حالة من التراجع خلال الفترة الماضيةنتيجة لانخفاض معدلا الطلب في الاسواق اليوم، ووصلت قيمة التراجع في بعض وننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار الاسمنت في المصانع خلال تعاملات اليوم بالاضافة إلى نشر تحديث يومى على مدار اليوم في حالة حدوث اى تحركات سعرية وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:
سعر الاسمنت اليوم 16-9-2019
بعد استقرار سعر الاسمنت في الأسواق ننشر نبذة عن اسعار بعض المصانع والشركات، حيث سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيهًا، على ان يكون أعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون أعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.
متوسط اسعار مواد البناء اليوم
تراوحت أسعار الاسمنت ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، فيما تراوح سعر الحديد في الاسواق اليوم الاثنين 16-9-2019 ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدأ من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها.
توقعات اسعار مواد البناء اليوم
وتشير التقارير والتوقعات إلى أن اسعار مواد البناء سوف تشهد حالة من التراجع الكبير خلال الفترة الحالية وذلك بسبب تراجع الطلب على المعروض من السلع نتيجة لارتفاع أسعار وايضا نتيجة لاضطراب اسعار خام البيليت العالمى الذي يؤثر بدوره على اسعار الحديد المحلية.
اسم الشركة
المنتج
السعر
العربية للأسمنت
الاسمنت المسلح
823 جنيه مصري
العربية للاسمنت
النصر
800 جنيه مصري
اسمنت اسيوط
المهندس
808 جنيه مصري
اسمنت اسيك
المنيا اسيك
818 جنيه مصري
اسمنت المؤسسة
العربية للتصنيع
808 جنيه مصري
اسمنت مصر
قنا المسلحة
800 جنيه مصري
اسمنت جنوب الوادى
جنوب الوادى
800 جنيه مصري
اسمنت السويدى
السويدي
825 جنيه مصري
اسمنت شورى
شورى
800 جنيه مصر
اسمنت حلوان
حلوان
833 جنيه مصري
اسمنت بوتدلاند
طره
818 جنيه مصري
اسمنت السويس
السويس للاسمنت
805 جنيه مصري
اسمنت الشركة القومية
الشركة القومية
800 جنيه مصري
اسمنت سيناء
سيناء
808 جنيه مصري
اسمنت العريش
العسكرى
800 جنيه مصري
ميدكوم اسوان
اسمنت ميدكوم
800 جنيه مصر ي
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