أسعار الاسمنت اليوم 16-9-2019

اسعار الاسمنت اليوم

حافظت اسعار الاسمنت على استقرارها في الأسواق والمصنع المصرية خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 16-6-2019 وكانت اسعار الاسمنت قد شهدت حالة من التراجع خلال الفترة الماضيةنتيجة لانخفاض معدلا الطلب في الاسواق اليوم، ووصلت قيمة التراجع في بعض وننشر فيما يلي آخر تحديث لأسعار الاسمنت في المصانع خلال تعاملات اليوم بالاضافة إلى نشر تحديث يومى على مدار اليوم في حالة حدوث اى تحركات سعرية وجاءت الاسعار اليوم على النحو التالي:





سعر الاسمنت اليوم 16-9-2019

بعد استقرار سعر الاسمنت في الأسواق ننشر نبذة عن اسعار بعض المصانع والشركات، حيث سجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيهًا، على ان يكون أعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون أعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.





متوسط اسعار مواد البناء اليوم

تراوحت أسعار الاسمنت ما بين معدلات 750 جنيها للطن على أن يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد، فيما تراوح سعر الحديد في الاسواق اليوم الاثنين 16-9-2019 ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جنيها للطن الواحد، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدأ من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها.





توقعات اسعار مواد البناء اليوم

وتشير التقارير والتوقعات إلى أن اسعار مواد البناء سوف تشهد حالة من التراجع الكبير خلال الفترة الحالية وذلك بسبب تراجع الطلب على المعروض من السلع نتيجة لارتفاع أسعار وايضا نتيجة لاضطراب اسعار خام البيليت العالمى الذي يؤثر بدوره على اسعار الحديد المحلية.





اسعار الاسمنت اليوم في مصر اسم الشركة المنتج السعر العربية للأسمنت الاسمنت المسلح 823 جنيه مصري العربية للاسمنت النصر 800 جنيه مصري اسمنت اسيوط المهندس 808 جنيه مصري اسمنت اسيك المنيا اسيك 818 جنيه مصري اسمنت المؤسسة العربية للتصنيع 808 جنيه مصري اسمنت مصر قنا المسلحة 800 جنيه مصري اسمنت جنوب الوادى جنوب الوادى 800 جنيه مصري اسمنت السويدى السويدي 825 جنيه مصري اسمنت شورى شورى 800 جنيه مصر اسمنت حلوان حلوان 833 جنيه مصري اسمنت بوتدلاند طره 818 جنيه مصري اسمنت السويس السويس للاسمنت 805 جنيه مصري اسمنت الشركة القومية الشركة القومية 800 جنيه مصري اسمنت سيناء سيناء 808 جنيه مصري اسمنت العريش العسكرى 800 جنيه مصري ميدكوم اسوان اسمنت ميدكوم 800 جنيه مصر ي







