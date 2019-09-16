علي مسعود: الدولة اتخذت خطوات مهمة لتدعيم القطاع الخاص

الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف،

وأكد الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن مصر بدأت تضع قدميها لتكون دولة صاعدة، لديها مقومات جذب الاستثمار، وهو ما يعزز فرص تحسن النمو، مشيدا بالخطوات الدولة في دعم التعليم الفني والبحث العلمي، حيث أن ذلك هو ما سيساعد على خلق تكنولوجيا تدفعنا للتواجد في الأسواق بشكل أكبر.



وعن دور القطاع الخاص، أوضح الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء االفترة الماضية تثبت أن القطاع الخاص يلعب دور متزايد في عملية التنمية، وهذا نتيجة تقديم حلا من قبل الدولة لعديد من المشكلات التي كانت تواجه القطاع الخاص.



وأضاف الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الدولة ستعمل على تحفيز المصارف والبنوك لإعطاء قروض لمشروعات القطاع الخاص، منوها بأن الفترة المقبلة ستكون مصر بفضل ما تنفذه من مشروعات كبيرة وعلى مستوى مجالات مختلفة مركزا لوجيستي، ومركز مال وأعمال على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث وجه رئيس الوزراء بالعمل على رفع معدل النمو بشكل تدريجي حتى يصل إلى 8%.





قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن الحكومة المصرية اتخذت خلال الفترة الماضية عدة خطوات من شأنها تدعيم النمو، وتحسين الوضع الاقتصادي.وأشارخلال اتصال هاتفي ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع عبر قناة مصر الأولى"، اليوم الإثنين، إلى الإشغالات في المناطق الصناعية، منوهًا بأن االدولة تتوجه إلى تنفيذ مشروعات تستفيد منها من الثروات الموجودة في محافظات الصعيد، وسيناء.