تعرف على جدول الدوري المصري
جدول مباريال الدوري
المصري
الأسبوع الأول
بيراميدز × إنبي
المصري × حرس الحدود
الجونة × الإسماعيلي
الزمالك × الاتحاد
السكندري
أسوان × مصر المقاصة
الإنتاج الحربي × إف سي
مصر
سموحة × الأهلي
طلائع الجيش × المقاولون
العرب
وادي دجلة × طنطا
الأسبوع الثاني
طنطا × بيراميدز
إنبي × طلائع الجيش
المقاولون العرب × سموحة
الأهلى × الإنتاج الحربي
إف سي مصر × أسوان
مصر المقاصة × الزمالك
الاتحاد السكندرى ×
الجونة
الإسماعيلى × المصرى
حرس الحدود × وادى دجلة
الأسبوع الثالث
سموحة × إنبى
طلائع الجيش × بيراميدز
وادي دجلة × الإسماعيلي
المصري × الاتحاد
السكندري
الجونة × المقاصة
الزمالك × إف سي مصر
أسوان × الأهلي
الإنتاج الحربي ×
المقاولون
حرس الحدود × طنطا
الأسبوع الرابع
طنطا × طلائع الجيش
بيراميدز × سموحة
إنبي × الإنتاج الحربي
المقاولون العرب × أسوان
الأهلي × الزمالك
إف سي مصر × الجونة
مصر المقاصة × المصري
الاتحاد السكندري × وادى
دجلة
الإسماعيلي × حرس الحدود
الأسبوع الخامس
أسوان × إنبي
الإنتاج الحربي ×
بيراميدز
سموحة × طلائع الجيش
حرس الحدود × الاتحاد
السكندري
وادي دجلة × المقاصة
المصري × إف سي مصر
الجونة × الأهلى
الزمالك × المقاولون
الإسماعيلى × طنطا
الأسبوع السادس
طنطا × سموحة
طلائع الجيش × الإنتاج
الحربي
بيراميدز × أسوان
إنبي × الزمالك
المقاولون العرب × الجونة
الأهلي × المصري
إف سي مصر × وادى دجلة
مصر المقاصة × حرس الحدود
الاتحاد السكندري ×
الإسماعيلي
الأسبوع السابع
الجونة × إنبي
الزمالك × بيراميدز
أسوان × طلائع الجيش
الإنتاج الحربي × سموحة
الإسماعيلي × مصر المقاصة
حرس الحدود × إف سي مصر
وادى دجلة × الأهلي
المصري × المقاولون العرب
الاتحاد السكندري × طنطا
الأسبوع الثامن
طنطا × الإنتاج الحربي
سموحة × أسوان
طلائع الجيش × الزمالك
بيراميدز × الجونة
إنبي × المصري
المقاولون العرب × وادى
دجلة
الأهلي × حرس الحدود
إف سي مصر × الإسماعيلي
مصر المقاصة × الاتحاد
السكندري
الأسبوع التاسع
وادى دجلة × إنبى
المصرى × بيراميدز
الجونة × طلائع الجيش
الزمالك × سموحة
أسوان × الإنتاج الحربي
الاتحاد السكندري × إف سي
مصر
الإسماعيلي × الأهلي
حرس الحدود × المقاولون
العرب
مصر المقاصة × طنطا
الأسبوع العاشر
طنطا × أسوان
الإنتاج الحربي × الزمالك
سموحة × الجونة
طلائع الجيش × المصري
بيراميدز × وادى دجلة
إنبي × حرس الحدود
المقاولون العرب ×
الإسماعيلي
الأهلي × الاتحاد
السكندري
إف سي مصر × مصر المقاصة
الأسبوع الحادى عشر
الإسماعيلي × إنبى
حرس الحدود × بيراميدز
وادى دجلة × طلائع الجيش
المصري × سموحة
الجونة × الإنتاج الحربي
الزمالك × أسوان
مصر المقاصة × الأهلي
الاتحاد السكندري ×
المقاولون العرب
إف سي مصر × طنطا
الأسبوع الثانى عشر
طنطا × الزمالك
أسوان × الجونة
الإنتاج الحربي × المصري
سموحة × وادى دجلة
طلائع الجيش × حرس الحدود
بيراميدز × الإسماعيلي
إنبي × الاتحاد السكندري
المقاولون العرب × مصر
المقاصة
الأهلي × إف سي مصر
الأسبوع الثالث عشر
مصر المقاصة × إنبى
الاتحاد السكندري ×
بيراميدز
الإسماعيلي × طلائع الجيش
حرس الحدود × سموحة
وادى دجلة × الإنتاج
الحربي
المصري × أسوان
الجونة × الزمالك
إف سي مصر× المقاولون
الأهلي × طنطا
الأسبوع الرابع عشر
طنطا × الجونة
الزمالك × المصرى
أسوان × وادى دجلة
الإنتاج الحربي × حرس
الحدود
سموحة × الإسماعيلي
طلائع الجيش × الاتحاد
السكندري
بيراميدز × مصر المقاصة
إنبي إف سي مصر
المقاولون العرب × الأهلي
الأسبوع الخامس عشر
الأهلي × إنبى
إف سي مصر × بيراميدز
مصر المقاصة × طلائع
الجيش
الاتحاد السكندري × سموحة
الإسماعيلي × الإنتاج
الحربي
حرس الحدود × أسوان
وادي دجلة × الزمالك
المصري × الجونة
المقاولون العرب × طنطا
الأسبوع السادس عشر
المصري × طنطا
الجونة × وادى دجلة
الزمالك × حرس الحدود
أسوان × الإسماعيلي
الإنتاج الحربي × الاتحاد
السكندري
سموحة × مصر المقاصة
طلائع الجيش × إف سي مصر
بيراميدز × الأهلي
إنبي × المقاولون العرب
الأسبوع السابع عشر
طنطا × إنبي
المقاولون العرب ×
بيراميدز
الأهلي × طلائع الجيش
إف سي مصر × سموحة
مصر المقاصة × الإنتاج
الحربي
الاتحاد السكندري × أسوان
الإسماعيلي × الزمالك
حرس الحدود × الجونة
وادى دجلة × المصري
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