بعد قليل.. افتتاح مركز الهناجر بجامعة القاهرة

٢٠١٩ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون.



احتوى المعرض على ١٩ لوحة مقاس ٢٤٤ سم × ٢٤٤ سم تشمل اللوحة الواحدة مجموعة أعمال لكل فنان تصل إلى ١٥ عملا، واشرف على المعرض الدكتور سمير شاهين - الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.



وشارك به 19 طالبامن أصل ٥٣ طالبا فى الدفعة، بجامعة حلوان تم اختيارهم بناء على حصولهم على أعلى الدرجات، وهم فى تخصصات متنوعة (مشاريع عرائس ومشاريع مسرح ومشاريع سينما)، ويشهد الافتتاح الكاتب أحمد مراد وذلك لوجود عدد من الطلبة قاموا بعمل مشروع تخرجهم على رواية أرض الإله، كما سيحضر كوكبة من الفنانين التشكيليين.



ونسرد في تفاصيل خاصة ومنفردة عن فن الهناجر ويقدم المركز خدمات للشباب المثقفين وتم افتتاح هذا المركز يوم 20 سبتمبر 1991 كان تحت رعاية وزير الثقافة السابق فاروق حسني وبرفقته الأستاذة الدكـورة هدى وصفي رئيسة المركز، وقدم عرض المحبظطية إخراج محسن حلمي فى الافتتاح.



ويتكون المركز من قاعة عرض مسرحي واللى كانت بتتكون من قاعتين متصلتين وفى النصف خشبة المسرح وكان يعتبر أول مسـرح من نوعه في الشرق الأوسط بالشكل بالإضافة لقاعة بمعرض فنون تشكيلية وهي تمثل واحدة من أكبر قاعة فنون تشكيلية من ناحية الحجم في مصر ويقدم بها العديد مــن الأنشطة الثقافية.



ويهدف المركز لتقديم خدمات مختلفة للشباب ويتواجد العديد من الأنشطة المختلفة ومنها العروض المسرحية لكبار المخرجين اللى قدموا عروضهم عليه.



ويهدف المركز لترويج كل أنواع الفن ومحاولة التقدم بالمسرح وشباب المسرح وإظهار أنواع جديدة من الفن، ويقوم المركز علي تقديم مساعدات للشباب المبدعين بالإلوان المختلفة وتقديم العديد من البرامج مثل ملقتي الخزف الدولي وبعض عروض مهرجان القاهرة السينمائي وتقديم العديد من المسرحيات "ميتانونا، الحفرة، أريوس، بارانويا" وتقديم العديد من ورش الرقص الشرقي والحديث.







يفتتح بعد قليل مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، معرض بعنوان جماعة القاهرة للفنون التشكيلية وذلك برئاسة المخرج خالد جلال تحت رعاية وإشراف الفنان محمد دسوقي مدير عام المركز.ويأتى المعرض احتفالا بمرور 40 عامًا على إنشاء "جماعة القاهرة للفنون التشكيلية"، وسيحضر عدد من الفنانين وهم: "علا الصيفى، عزة رفعت، لبنى زكريا، بيرى حبشى، راندل فؤاد، سامية كامل، وجيه يسى"، إلى جانب كوكبة من الفنانين التشكيليين.ويعتبر هو المعرض رقم 45 لجماعة القاهرة للفنون التشكيلية، ويستضيف المركز المعرض خلال الفترة من 16 حتى 21 سبتمبر الجارى.وفي سياق آخر، استضاف مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال لدفعة 38 لخريجي شعبة الفنون التعبيرية