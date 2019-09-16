عاجل| مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث مروع بقنا

بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثامين والمصابين الى المستشفى، وجار تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.



تصادم سيارة وتروسيكل:



وفي سياق آخر أصيب سائق تروسيكل أمس الأحد، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرهما في شارع كورنيش النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.



وكان مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، قد تلقى إخطارا يفيد استقبال مستشفى نجع حمادي العام، رأفت محمود، 47 عامًا، من الهيشة بنجع حمادي، بجروح بالغة وفي حالة حرجة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل بنجع حمادي.







وفي سياق متصل أصيب زوجان السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج، بسبب السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإصابة لبنى ربيع، 37 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وزوجها محمد زايد، 41 عامًا، كسر بالذراع الأيسر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- سوهاج، بسبب السرعة الزائدة.

تم نقل المصابين الى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.









لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق الخزان، بمركز أبوتشت، شمالي قنا.حيث تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الخزان بمركز أبوتشت بقنا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين، جاري نقلهم إلى المستشفى بعد نقلهم