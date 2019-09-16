عاجل.. قرار النيابة في قضية مدرس حاول هتك عرض طفلة بالعاشر





قررت نيابة العاشر من رمضان العامة بالشرقية، إخلاء سبيل مدرس لغة عربية متهم بالتحرش بطفلة ومحاولة هتك عرضها أثناء قيامه باعطائها "درس خصوصي" بدائرة القسم.جاء ذلك بعد تنازل أسرة الطفلة وموافقتهم على الصلح مع المتهم.كان اللواء أحمد زكي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، تلقى إخطارًا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من أسرة الطفلة "ي. ع. س" 6 سنوات، يتهمون فيه "إبراهيم. ع. ع" مدرس لغة عربية، بالتحرش بالطفلة ومحاولة هتك عرضها.وأوضح البلاغ، أن الواقعة حدثت أثناء قيام المتهم باعطاءالطفلة "درس خصوصي"، فيما تبين من التحريات صحة الواقعة.تمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونه النقيب محمد عقل، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10569 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وأثناء العرض على النيابة العامة، وافقت أسرة الطفلة على التنازل وإجراء الصلح مع المتهم، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله وحفظ التحقيقات.وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، التابع لمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط مدرس؛ لقيامه بالتحرش بطفلة ومحاولة هتك عرضها، وذلك أثناء قيامه باعطائها "درس خصوصي" بدائرة القسم، حيث تلقى اللواء أحمد زكي، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة الجنوب، إخطارًا من العميد خالد فرج، مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغًا من أسرة الطفلة "ي.ع.س" 6 سنوات، يتهمون فيه "إبراهيم.ع.ع" مدرس، بالتحرش بالطفلة ومحاولة هتك عرضها.وأوضح البلاغ، أن الواقعة حدثت أثناء قيام المتهم باعطاء الطفلة "درس خصوصي"، فيما تبين من التحريات صحة الواقعة.تمكن ضباط مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد الخولي، ومعاونه النقيب محمد عقل، من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10569 إداري أول العاشر من رمضان لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، إلا أنه وأثناء عرض المتهم ومحضر الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وافقت أسرة الطفلة على التنازل عن حقها وإجراء الصلح مع المتهم، قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيل المتهم وحفظ التحقيقات في الواقعة.