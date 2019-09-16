أبرزهم سكارليت جوهانسن.. 6 نجوم في هوليوود أخفوا موهبتهم في الغناء عن الجمهور

تعدد المواهب، يعد سمة من السمات الرئيسية التي يتمتع بها عدد كبير من نجوم ونجمات هوليوود، فنجد العديد من النجوم والنجمات العاملين بمجال التمثيل، يتمتعون بمواهب أخرى مثل تصميم الأزياء والغناء والرسم وغيرها من المواهب المتعددة.

وفيما يخص الغناء، فاجأ عدد من نجوم هوليوود عشاقهم، بامتلاكهم لموهبة الغناء بشكل استثنائي، عبر عدد من الأعمال السينمائية التي سبق لهم الظهور بها واحتاجت أدوارهم بها لإظهار قدراتهم في الغناء.

وكشفت مجلة US W ان هناك العديد من نجوم ونجمات هوليوود اشتهروا بموهبتهم الكبيرة في التمثيل بينما كانوا يخفون قدراتهم في الغناء عن الجمهور والتي تؤهلهم ليكونوا من أشهر المطربين إذا أرادوا ذلك.

ونشرت المجلة قائمة ضمت أبرز 6 نجوم في هوليوود كانوا يخفون موهبتهم في الغناء عن الجمهور، ومن بين هؤلاء النجوم، النجمة كريستين ستيوارت نجمة سلسلة أفلام "توايلايت"، والتي احتفلت مؤخرا بعرض أحدث أفلامها بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

ووفقا للمجلة الأمريكية المهتمة بأخبار نجوم هوليوود، فإن كريستين ستيوارت، قد أثبتت قدراتها على الغناء حين غنت في أحد مشاهد فيلم Into the Wild، الذي تشارك في بطولته النجم إميل هيرش والنجم زاك جاليفيانا وجينا مالون وهال هولبروك.

وجاء ضمن القائمة أيضا النجمة الشابة ايما ستون التي أظهرت موهبة خارقة في الغناء أدهشت محبيها، والتي أظهرتها بعد تألقها في فيلم لا لا لاند الموسيقي مع النجم ريان جوسلنج والذي حصدت عنه جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة في دور رئيسي، كما حصد الفيلم جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو سينمائي وتسلم الجوائز مخرج الفيلم الشاب دامين شازيل، وشارك في بطولة الفيلم جيسيكا روث والمغني الكبير جون ليجيند وسونويا ميزونو.

وكذلك النجمة جينفر لورانس التي أكدت امتلاكها لموهبة غناء استثنائي، بعد غنائها في الجزء الأول من فيلم The Hunger Games، الذي عرض بالسينمات على ثلاثة أجزاء، وشارك في بطولته النجم ليام هيمسورث، وجوش هوتشرسن، والنجمة إليزابيث بانكس، والنجم وودي هارلسون، وهو فيلم مقتبس عن مجموعة من الروايات التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة الأمريكية الشهيرة "سوزان كولنز" وكان صدور أول جزء من هذه الروايات في عام 2008.

وجاء ضمن القائمة أيضا، النجمة سكارليت جوهانسن، التي أثبتت قدرتها في الغناء بعد مفاجئتها للجمهور بموهبتها في فيلم الرسوم المتحركة الغنائي الشهير SING الذي اظهر موهبتها الغنائية الكبيرة، وكان الفيلم من أحد الأفلام التي رشحت لجوائز الأوسكار كأفضل فيلم رسوم متحركة في عام 2017 بعد طرحه عام 2016 بصالات العرض السينمائي حول العالم، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم النجم الكبير ماثيو ماكونهي والمغنية الصاعدة توري كيلي، والنجم سيث ماكفارلن.

وكان لفيلم SING أيضا دور في إظهار موهبة الغناء التي يتمتع بها كل من النجم الانجليزي الشاب تارون ايجرتون والنجمة الكبيرة ريس ويذرسبون في الغناء، وكان هذا الفيلم سببا رئيسيا في اختيار النجم الإنجليزية الشاب تارون إيجرتون لتجسيد الدوري الرئيسي بفيلم "روكيت مان Rocket Man" الذي يوري قصة حياة المغني البريطاني الشهير إيلتون جون".