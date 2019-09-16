وجهان لـ"جريزمان" مع برشلونة
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
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الفجر الرياضي
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من خلال أربع مباريات لعبها أنطوان جريزمان في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم ، تأثر برشلونة بعروضه في كامب نو ، لكنه فشل في ذلك خارج أرضه.
وفي المباراة الافتتاحية للدوري أمام أتلتيك ، وضع إيرنيستو فالفيردي كارليس ألينا وفرينكي دي يونج وسيرجي. بدا روبرتو في خط الوسط و البلوجرانا منقطعين طوال المباراة ، حتى آخر فائز بلقب ادوريز.
وبعد أسبوع ، زار ريال بيتيس برشلونة ، الذي شهد أنطوان جريزمان يسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد ومنتجاته الأكاديمية كارلوس بيريز و انستو فاتي كانت الأضواء هي التالية لأوساسونا الذي تمت ترقيته حديثًا على ملعب السدار، حيث تكافح فريق فالفيردي مرة أخرى وتعادل 2-2 على الرغم من هدف فاتي الأول مع النادي.
كان اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا الشخصية المركزية مرة أخرى في مباراة السبت. ضد فالنسيا ، حيث سجل هدف فريقه الأول وساعد في الوصول إلى دي يونج.
هناك مباراتين خارج أرضه أمام برشلونة ، في بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وغرناطة في الدوري الإسباني. يبقى سانتاندير وما زال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان الفريق الكاتالوني يمكنه محاكاة عروضه المنزلية المقنعة هذا الموسم.
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