وجهان لـ"جريزمان" مع برشلونة

من خلال أربع مباريات لعبها أنطوان جريزمان في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم ، تأثر برشلونة بعروضه في كامب نو ، لكنه فشل في ذلك خارج أرضه.





وفي المباراة الافتتاحية للدوري أمام أتلتيك ، وضع إيرنيستو فالفيردي كارليس ألينا وفرينكي دي يونج وسيرجي. بدا روبرتو في خط الوسط و البلوجرانا منقطعين طوال المباراة ، حتى آخر فائز بلقب ادوريز.





وبعد أسبوع ، زار ريال بيتيس برشلونة ، الذي شهد أنطوان جريزمان يسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد ومنتجاته الأكاديمية كارلوس بيريز و انستو فاتي كانت الأضواء هي التالية لأوساسونا الذي تمت ترقيته حديثًا على ملعب السدار، حيث تكافح فريق فالفيردي مرة أخرى وتعادل 2-2 على الرغم من هدف فاتي الأول مع النادي.





كان اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا الشخصية المركزية مرة أخرى في مباراة السبت. ضد فالنسيا ، حيث سجل هدف فريقه الأول وساعد في الوصول إلى دي يونج.





هناك مباراتين خارج أرضه أمام برشلونة ، في بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وغرناطة في الدوري الإسباني. يبقى سانتاندير وما زال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان الفريق الكاتالوني يمكنه محاكاة عروضه المنزلية المقنعة هذا الموسم.