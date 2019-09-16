ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وجهان لـ"جريزمان" مع برشلونة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:31 ص
Advertisements
وجهان لـجريزمان مع برشلونة
جريزمان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
من خلال أربع مباريات لعبها أنطوان جريزمان في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم ، تأثر برشلونة بعروضه في كامب نو ، لكنه فشل في ذلك خارج أرضه.

وفي المباراة الافتتاحية للدوري أمام أتلتيك ، وضع إيرنيستو فالفيردي كارليس ألينا وفرينكي دي يونج وسيرجي. بدا روبرتو في خط الوسط و البلوجرانا منقطعين طوال المباراة ، حتى آخر فائز بلقب ادوريز. 

وبعد أسبوع ، زار ريال بيتيس برشلونة ، الذي شهد أنطوان جريزمان يسجل هدفه الأول مع فريقه الجديد ومنتجاته الأكاديمية كارلوس بيريز و انستو فاتي كانت الأضواء هي التالية لأوساسونا الذي تمت ترقيته حديثًا على ملعب السدار، حيث تكافح فريق فالفيردي مرة أخرى وتعادل 2-2 على الرغم من هدف فاتي الأول مع النادي.

كان اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا الشخصية المركزية مرة أخرى في مباراة السبت. ضد فالنسيا ، حيث سجل هدف فريقه الأول وساعد في الوصول إلى دي يونج.

هناك مباراتين خارج أرضه أمام برشلونة ، في بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا وغرناطة في الدوري الإسباني. يبقى سانتاندير وما زال يتعين علينا أن نرى ما إذا كان الفريق الكاتالوني يمكنه محاكاة عروضه المنزلية المقنعة هذا الموسم.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميسي يعود للتدريبات ميسي جريزمان برشلونة ميسي برشلونة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الإيطالي
دوري أبطال آسيا 2019
السد - قطر
-
x
17:45
-
النصر - السعودية