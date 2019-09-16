هاشتاج على "تويتر" لمطالبة أكشاي كومار بنشر بوستر فيلمه الجديد

بالرغم من أنه مازال في مرحلة حصد النجاح بعد طرح فيلمه الجديد mission mangal، إلا أن النجم أكشاي كومار مازال مطالبا من الجماهير بالمزيد.

ووفقا لموقع "إنديا توداي" فإن هاشتاج قد أنتشر بشكل كبير على موقع التغريدات تويتر، يطالب من خلاله عشاق النجم الهندي، بنشره للبوستر الرسمي الأول لفيلمه المرتقب Housefull 4.

وذكر الموقع أن هاشتاج #WeWantHousefull4Poster تصدر قوائم البحث على جوجل بالهند، وأصبح الأكثر تداولا بالهند على موقع تويتر في غضون أيام قليلة كمطالبة من عشاق أكشاي كومار بنشر أول بوستر للفيلم المنتظر بشدة.

وقال "إنديا توداي" إنه مازال يفصل بين مترقبي الفيلم وطرحه 40 يوم، قبل أن يعرض رسميا بصالات العرض.

وسيكون الجزء المرتقب من فيلم Housefull، هو الرابع في السلسلة الشهيرة التي طرح جزئها الأول بصالات العرض في عام 2010، وطرح الجزء الثاني في عام 2012، ثم طرح الجزء الثالث منه في عام 2016.

وكان قد أخرج الجزئين الأول والثاني المخرج الهندي الكبير ساجد خان، قبل أن يتولى المخرج فرهاد سامجي مهمة إخراج الجزء الثالث، وأستمر كمخرج للجزء الرابع المنتظر طرحه قريبا.

وكان الجزء الأول من سلسلة أفلام Housefull، من بطولة النجم أكشاي كومار وريتيش ديشموك وجاكلين فيرنانديز والنجمة الكبيرة ديبيكا بادوكون، ولارا دوتا وجياه خان وبومان إيراني وأرجون رامبال وتشانكي باندي وراندهير كابور وليليت دوبي وليلي إيراني وماليكا أرورا خان.

في حين لعب الأدوار الرئيسية للجزء الثاني من الفيلم بجانب النجم أكشاي كومار كل من آسين وجون أبراهام وجاكلين فيرنانديز وأيضا النجم ريتيش ديشموك.

وفي الجزء الثالث أنضم لفريق عمل الفيلم بجانب كومار وجاكلين وريتيش، النجم الكبير أبهيشيك باتشان والنجمة ليزا هايدون.

ويشهد الجزء الرابع المنتظر من فيلم Housefull إنضمام مجموعة جديدة من النجوم أبرزهم النجمة الشابة كريتي سانون، والنجم بوبي ديول والنجمة بوجا هيجدي.

وكان الإعلان الأول عن طرح جزء رابع من السلسلة الشهيرة Housefull، في عام 2017، وتحدد موعدا رسميا لطرحه بصالات العرض السينمائية بالهند في يوم 26 من شهر أكتوبر المقبل، غير أن عشاق السلسلة غير قادرين على الإنتظار لحين طرح الجزء الرابع بالسينمات، مما دفعهم لنشر هاشتاج #WeWantHousefull4Poster المطالب بنشر البوستر الرسمي له.

ونقل موقع "إنديا توداي" مجموعة من التغريدات الطريفة التي كشفت عن مدى لهفة المترقبين لطرح الفيلم على نشر الملصق الدعائي الرسمي الخاص به.

وألحق المغردون، تغريداتهم بلقطات لفريق عمل الفيلم المنتظر، وعبارات تحفيزية تنم عن ثقتهم في سيطرة الفيلم على شباك التذاكر الهندي بمجرد طرحه بصالات العرض بالهند.

كما وجه البعض منهم عبارات مباشرة للنجم أكشاي كومار، كان منها "الشعب ينتظر يا سيدي" في إشارة لترقب طرح البوستر الأول للفيلم المنتظر.

وذكر موقع "إنديا توداي" أن استبعاد المخرج "ساجد خان" من إخراج الجزء الثالث والرابع، جاء بسبب اتهامه بالتحرش، والكشف عن ممارسات غير أخلاقية كان يمارسها مع نجمات بوليوود الصاعدات، وذلك عبر نشطاء حركة me too العالمية لمكافحة التحرش بمجال السينما.