عاجل.. البحوث الفلكية يعلن موعد رحيل فصل الصيف وبدء الخريف

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد رحيل فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، وبدء فصل الخريف.





حيث يبدأ الإثنين المقبل مع دقات الساعة التاسعة صباحا و50 دقيقة بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، رحيل فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، وبدء فصل الخريف، على أن تبدأ درجات الحرارة فى التراجع عن معدلاتها الملتهبة، فتكون متوسطة نهارًا ولطيفة ليلًا، كما تبدأ نسبة الرطوبة فى الانخفاض، مما يزيد الشعور باعتدال المناخ، وتبدأ ساعات النهار فى الانخفاض تدريجيا، فى حين ترتفع ساعات الليل.





وصرح الدكتور جاد محمد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن ساعات النهار لازالت خلال الأسبوع الحالى أطول من ساعات الليل، فيما تتساويا يوم بدء فصل الخريف فى جميع المناطق على سطح الكرة الأرضية للمرة الثانية، وذلك بعد تساويهما للمرة الأولى يوم بدء فصل الربيع.





وأضاف أن تساوى عدد ساعات الليل والنهار فى هذا اليوم، يرجع لسقوط أشعة الشمس بالتساوى على نصفى الكرة الأرضية الشمالى والجنوبى، موضحًا أنه فى ذروة الخريف تشرق الشمس فى اتجاه الشرق تمامًا، وتغرب فى اتجاه الغرب تماما، ويكون ارتفاعها فى السماء الذى تبلغ أقصاه وقت الظهر متساويا فى فصلى الربيع والخريف.





وأشار إلى أن الحسابات الفلكية التى أجراها علماء المعهد، كشفت أن فصل الخريف سيستغرق 89 يوما و20 دقيقة و29 ثانية، لافتًا إلى تميز هذا الفصل بتقلبات شديدة الطقس، وأن المواطنين سيشعرون باعتدال نسبى فى الجو الذى يميل إلى البرودة ليلا وعند الفجر.





ولفت رئيس المعهد إلى أنه بعد لحظة بدء فصل الخريف تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء أى حول يوم 22 ديسمبر فيكون النهار فى ذلك اليوم هو أقصر نهار فى العام.



