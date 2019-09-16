وزير الثقافة تفتتح معرض "ينابيع النور" للفنان محمد كمال بالزمالك (صور)

افتتحت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، معرض بعنوان "ينابيع النور" للفنان محمد كمال بقاعة بيكاسو بالزمالك.

حضر المعرض عدد كبير من الفنانين التشكيلين والنقاد والمهتمين بالفن التشكيلي ونجوم المجتمع من بينهم الفنان طارق الدسوقي والإعلامي كارم محمود والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية والدكتور حمدي ابو المعاطي والفنان احمد نوار ومصطفى عبد المعطي والدكتور فريد فاضل.

والفنانين فرغلي عبد الحفيظ وإبراهيم بيكاسو وراندا اسماعيل ومي حشمت ونخبة كبيرة من الحضور.

منذ أيام تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، ورافقها المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، معرض الفنون التشكيلية بقصر ثقافة بني سويف، الذي ضم أعمال من تصميم وتنفيذ مجموعة من الشباب الموهوبين، واحتوى على عدد من اللوحات الفنية، والتي اتسمت بإظهار الطابع الثقافي للمحافظة، ولاقت استحسان الحاضرين من ضيوف المحافظة من وزارة الثقافة، ودعا المحافظ الشباب، للمساهمة في تنفيذ خطة المحافظة، لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي، لمدن ومراكز المحافظة، من خلال الاستعانة بأفكارهم ورؤاهم في هذا المجال.

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية دور الشباب في كافة مناحي الحياة، انطلاقا من أنهم يمثلون الأمل والصورة الجميلة في مصرنا الحبيبة،مشيرا إلى حرص القيادة السياسية والحكومة على تدعيم هذا الدور وتعظيمه، من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم، والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في تنمية الوطن والنهوض به، وتبادل المحافظ، الحديث مع القائمين على الأعمال، معربًا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الموهوبين خاصة من ذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا على أهمية إدماج هذه الفئة الهامة من المجتمع من خلال أسلوب عملي يتضمن أنواع عديدة من التدريبات في مجالات عدة من أهمها التدريب المهني، والذي يحتوي على نوع من الإبتكار والإبداع وتنمية المهارات والقدرات واكتشاف الموهبة التي يتمتع بها أبناؤنا.

كما طالب المحافظ، من وزيرة الثقافة بأهمية التعاون في مجال الترويج والتسويق لهذه المنتجات والأعمال الفنية الرائعة من خلال الدعم في اقامة معارض على نطاق أوسع والتسويق لها محليا واقليميًا، مؤكدا على أن ذلك يعد دعما عمليا للمواهب من أبناء المحافظة.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى التواصل الدائم بينهما في موضوعات كثيرة تخدم الثقافة بالمحافظة منها: الإستجابة السريعة من الوزارة لمطلب المحافظ بتطوير قصر ثقافة بني سويف من خلال الصيانة الشاملة ودعم منظومة الحماية المدنية وغيرها، حيث يجري العمل بالمشروع حاليا، بالإضافة إلى مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في عدد من قصور وبيوت الثقافة في المدن والقرى.

وفي ختام الزيارة لقصر الثقافة، شهدت الوزيرة والمحافظ عرضا فنيا من فرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة، والتي لاقت إعجاب كافة الحضور،ووعدت الوزير بدعم المجموعة بشكل كامل، لتفعيل دور الفنون في بناء الشخصية المصرية لأبنائنا من الشباب والفتيات والطلائع.

وأعلن المحافظ عن بدء اجراءات توقيع إعداد بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة وجامعة بني سويف للاستفادة من قاعة ومسرح الجامعة في إقامة فعاليات ثقافية متنوعة وسينما ومهرجانات فنية وشبابية لحين الانتهاء من أعمال تطوير قصر ثقافة بني سويف ولدعم المنظومة الثقافية بالمحافظة، وفي إطار تضافر الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة لتنمية دور الثقافة في زيادة الوعي وتنمية الحس الوطني واستعادة الريادة الثقافية والأدبية التي تتميز بها مصر إقليميًا ودوليًا.