"مهرجان فروسية وتحطيب" لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي (صور)





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور يوسف أحمد غرباوي، رئيس الجامعة والدكتور محمد أبوالفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



إنهاء استعدادات:



وأكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بمعامل الكليات وكذا مباني الإقامة بالمدن الجامعية.



منظومة الدفع الإلكتروني:



وأشار الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة ، إلى أنه تم التنبيه على عمداء الكلية بضرورة وضع جداول المحاضرات على مواقع الكليات لضمان انتظام الدراسة من اليوم الأول.





وأوضح الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، أن الجامعة واصلت تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني من خلال سداد كافة المستحقات من رسوم دراسية أو إقامة بالمدن من خلال البنوك في إطار خطة الرقمنة التي أطلقتها الجامعة.



معسكرات استقبال:



وقال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة بدأت في تنفيذ معسكر الخدمة العامة استعدادًا لاستقبال الطلاب الجديد، حيث من المقرر أن يتم تنظيم معسكرات استقبال داخل كافة الكليات.



أنشطة متعددة:



ولفت الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه ستقوم الجامعة في مستهل العام الجديد بتنظيم سباق للدراجات الهوائية في اليوم الثاني لبدء الدراسة.



مهرجان فروسية وتحطيب:



وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه من المقرر أن تشهد الجامعة العديد من الأنشطة الطلابية على مدار العام الدراسي ولأول مرة سيتم إقامة مهرجان للفروسية والتحطيب تزامنًا مع احتفالات الجامعية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



خدمة عامة:



وأشار محمد وليد أحمد مدير عام رعاية الشباب، أن معسكر الخدمة العامة يستمر حتى يوم 19 من سبتمبر الجاري، ويستهدف معسكر الخدمة العامة؛ المخيم الكشفي والشارع الموازي لمبنى الإدارة المركزية الجديد والشارع الرئيسي للمخيم الكشفي حيث يتم عمل رفع لكافة المخلفات وتقليم الأشجار ودهان البلدورات في إطار الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد.



اختبارات قدرات:



وفي سياق منفصل، عقد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، اختبارات القدرات والسمات للطلاب المستجدين بالمعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد، وفق تصريحات الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد.



وأجرت المقابلات الشخصية لعدد 114 طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم ـ رياضة) والمقبولين بالمعهد من خلال التنسيق الالكتروني للجامعات والمعاهد.



وضمت لجنة الاختبارات كل من الدكتور حسن إبراهيم مدير مستشفى وسط المدينة الجامعي والدكتور محمد يوسف مدير مستشفى الحرم الجامعي والدكتور أحمد فتحي زكي المدرس بقسم الأمراض النفسية والعصبية بطب قنا.



انطلقت بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، اليوم الاثنين، فاعليات معسكر الخدمة العامة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الأكاديمي الجديد.