مفاجأة سارة لريال مدريد قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:16 ص
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مصطفي صابر
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لن يشارك كيليان مباب ولا نيمار في المباراة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا في باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد يوم الأربعاء.
يحمل البرازيلي حظرًا بثلاث مباريات من الموسم الماضي، بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي حول التحكيم بعد إقصاءه من دور الـ 16 إلى عاد مانشستر يونايتد إلى نيمار يوم السبت ، عندما استقبله بتوجيه الإهانات من قبل فريق التراس باريس سان جيرمان رغم فوزه المتأخر.
من ناحية أخرى، مبابي أصيب بإصابة في العضلات ضد تولوز وعلى الرغم من أنه تدرب بشكل فردي الأسبوع الماضي، فمن المتوقع أن سيغيب عن المباراة أمام لوس بلانكوس.
وفي الوقت نفسه، لم يتعاف إدينسون كافاني بالكامل بعد إصابته وقد لا يكون في التشكيلة الأساسية ، مع توقيع توقيع عقد مع ماورو إيكاردي مع توماس توشيل.
يحل محله بين أهداف المرمى ضد فريقه السابق ، في حين يتم تهميش تيلو كيرير وجوليان دراكلر أيضًا.
العديد من مشاكل ريال مدريد على الرغم من عدن هازارد وجيمس رودريغيز وإبراهيم دياز تعافى زين الدين زيدان بشكل رئيسي ، القضية الرئيسية هي اختيار من يدافع عن الدفاع والثالث الأوسط.
مع وقف سيرجيو راموس وناتشو في المباراة ضد باريس سان جيرمان وإدر ميليتاوو ورافائيل فاراني اللذان احتفظا بلاعب واحد فقط لمدة 30 دقيقة في مباراة رسمية الخيارات الوحيدة للخط الخلفي.
في أربع مباريات منذ بداية الموسم، لم ينجح ريال مدريد في الحفاظ على ورقة نظيفة واحدة ، حيث تلقى ستة أهداف.
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