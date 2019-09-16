40 صورة من حفل لطيفة في "الكس ويست" بالإسكندرية

أقام مجلس إدارة "الكس ويست" برئاسة الأستاذ علاء سالم والمهندس جمال مرسي حفل افتتاح نادي ويست سيتي، حضره 5000 مدعو من صفوة المجتمع فى الإسكندرية من بينهم الاعلامي ممدوح موسى، رجل الأعمال اشرف السباعي وحرمه ريم صيام، والمهندس مجدي لوكسر، وسيدة الأعمال منال مكرم عبيد ونخبة من الأطباء والمستشارين منهم الدكتور هاني جمال وحرمه هويدا، وعلاء فرج ونور الدين مرسي، واشرف ابو العز وحرمه رانيا الشيمي، وايهاب سلام وأسامة صقر، وزيزي مصلحي، وريم خلف، والمهندس علاء العشماوي وحرمه عبير شبارة، ووليد سماحة وحرمه رانيا بيومي، ورشا طايع، والقبطان محمد صابر، ومجدي صيصة، ورجل الاعمال عبدة بلال.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات التي قدمها أسامه القصاص وعمرو صلاح.

واختتمت الحفل النجمة لطيفة التي قدمت نخبة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة من بينها: "ياسيدي ماسي.. وحياتي.. وبحب فى غرامك".. وغيرها من الأغاني التي نالت تصفيق الحضور.

وقام بتقديم الحفل النجمة سالي عبد السلام، وتصوير رامي عزمي، وإخراج محمد الكيلاني.

على صعيد آخر، أدلت النجمة التونسية لطيفة، صباح أمس الأحد بصوتها في الانتخابات الرئاسية التونسية، بمقر السفارة التونسية بالزمالك.

وأكدت لطيفة في تصريحات صحفية أنها لا يمكن أن تتأخر عن المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني أسوة بجميع أبناء الشعب التونسي.

وتعود لطيفة إلى تونس خلال أيام لاستكمال أخر تجهيزات ألبومها الجديد والذى يحمل اسم "شاغلنى" ومن المناظر طرحه خلال الأسابيع القادمة.

ونشرت الفنانة لطيفة صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت في الصورة وهى ترتدى فستان باللون الأخضر، مكشوف الصدر، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، ووضعت ميك أب يتلائم مع إطلالتها الرائعة.

واختارت النجمة التونسية لطيفة أغنية "ملكة بيك"، عنوانا لألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه في الأسواق الأيام المقبلة.

الألبوم يتضمن عددا كبيرا من الأغنيات المصرية، التي تم مكساجها بالكامل في أحد أهم استوديوهات الصوت بالعالم، وهو استوديو "مترو بوليس" في لندن.

وتتعاون في الالبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.



