أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسماعيلية اليوم الإثنين

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رصدت بوابة الفجر، اليوم الاثنين، 16ـ 9 ـ 2019، أسعار الخضروات والفاكهة، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث وصل سعر الجوافة من 7 الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 12 جنيها، والعنب من 4 الي 6 جنيهات، والخوخ من 7 الي 9 جنيهات للكيلو، والرمان 5 جنيهات، والتين 10 جنيهات، والجريب فروت ما بين 4 و6 جنيهات، والموز 7 جنيهات للكيلو.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 20 إلى 25 جنيهًا، والليمون البلدي بين 8 إلى 12 جنيه، والليمون أضاليا بين 5 إلى 8 جنيهات، وبطيخ من 10 إلى 20 للواحدة، والموز من 7 الي 10 جنيهات.



استقرار أسعار الخضروات



وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الي 7 جنيهات، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 7 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 13 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، والخيار من 8 إلى 10 جنيهات، والثوم 7 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، والفلفل الألوان 8 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 8 جنيهات، والبطاطا 5 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



تعرف علي فوائد التين للجسم



يحتوي التين على مضادات قوية للأكسدة وبخاصة مادة الفينول والتي يحتويها التين الجاف بكمية كبيرة، بحيث تعمل مضادات الأكسدة هذه على حماية البروتينات الدهنية في الدم من الأكسدة، وبالتالي يساعد تناول التين في خفض معدل الإصابة بأمراض القلب والشرايين.





التين يساعد علي خفض نسبة الدهون الثلاثية



زيادة قدرة الجسم على مكافحة الجذور الحرة ولمدة تقريبًا تستمر 4 ساعات بعد تناوله، وكلما كان لون قشرة التين الخارجية غامق، كانت أكثر نضجًا وازداد محتواها من مضادات الأكسدة، وأثبت أن التين يساعد على خفض نسبة الدهون الثلاثية المضرة، ومحتواه العالي من البوتاسيوم له دور في تعزيز صحة القلب والسيطرة على مستوى ضغط الدم وتنظيمه، ويحتوي التين على أوميغا 3 وأوميغا 6 والأحماض الدهنية التي تساعد على منع أمراض القلب التاجية.



التين يسيطر علي ضغط الدم



أثبتت الأبحاث دور وفوائد التين الواضحة في السيطرة على ضغط الدم وتخفيضه، وذلك لاحتوائه على معدن البوتاسيوم الذي يساعد على الحفاظ على توازن سوائل الجسم، والذي يعمل أيضًا على ارتخاء الاوعية الدموية وبالتالي انخفاض الضغط، كما يساعد على زيادة إفراز كلوريد الصوديوم "الأملاح" في البول وتخليص الجسم منها.



فوائد التين في محاربة للامساك



يحتوي التين على تسب عالية من الألياف الغذائية والتي لها دور كبير في، تليين الفضلات وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الامساك أو معالجته، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي بشكل عام والامراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري، ويحتوي التين بأنواعه سواء الطازج أو المجفف على نوعين من الألياف: "القابلة للذوبان، والغير قابلة للذوبان.



التين يعمل علي خفض نسبة السكر في الدم



يعتبر التين دور كبير في تخفيف الوزن والسيطرة على الشهية وخفض نسبة السكر في الدم وخفض مستويات الكولسترول، بينما تخرج الألياف الغير قابلة للذوبان مع البراز وتحسن عمل الأمعاء، ثلاث حبات تين صغيرة تمدنا بما يقارب 5 جرام من الألياف، ونصف كوب من التين المجفف يحتوي على ما يقارب 7.3 جرام من الألياف.



فوائد التين في محاربة السرطان



ويحتوي التين على كميات عالية من الألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والمهمة جدا في محاربة الالتهابات والعديد من الأمراض ومن ضمنها السرطانات، ومن اشهر مضادات الأكسدة الفلافونويد، والذي أثبتت الأبحاث دوره في الوقاية من سرطان الرئة وسرطان القولون بشكل خاص.



التين غني ببعض المعادن الضرورية للجسم



يعتبر التين مصدرًا مهمًا لمجموعة من المعادن والفيتامينات الضرورية للجسم، وأشهرها، غني بالكالسيوم، هو المعدن الأهم في تركيب العظام ونموها وحمايتها ووقايتها من هشاشة العظام، ويحتوي التين على كمية عالية من الكالسيوم بالمقارنة مع غيره من الفواكه، وحصة واحدة من التين المجفف يمكنها أن تلبي ما يقارب 12 %من احتياجنا اليوم للكالسيوم.



الحديد أهم فوائد التين للجسم



يساعدك التين الطازج أو المجفف على تلبية احتياجاتك من الحديد، وهو ذو أهمية كبيرة للجسم حيث يدخل في بناء خلايا الدم الحمراء، التي تساعد على حمل الأكسجين الى أنحاء الجسم المختلفة، فالجسم يعتمد على المنغنيز للمساعدة في تنشيط بعض البروتينات والإنزيمات الضرورية للعديد من التفاعلات الحيوية التي تحدث داخل الجسم، كما وأن للمنغنيز دور مهم في بناء العظام ونموها.

