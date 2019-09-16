اختبار قدرات لطلاب المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي في قنا

مقابلات شخصية:



الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا،

لجنة اختبارات:



استطلاع رأي:



الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا،

كشف طبي:



الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا،

طلاب الدبلومات:



الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا،





وفت الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، إلى أن ذلك يأتي من خلال تنسيق الجامعات والمعاهد المصرية.

قال الدكتور عيسى حجازي، عميد المعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، إنه انعقدت اختبارات القدرات والسمات للطلاب المستجدين بالمعهد الفني الصحي بجامعة جنوب الوادي بقنا، تحت رعاية الدكتور يوسف الغرباوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حمدي محمد حسين، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المعهد.وأضافأن لجنة الاختبار والتي ضمت أيضًا الدكتور حسن إبراهيم مدير مستشفى وسط المدينة الجامعي والدكتور محمد يوسف مدير مستشفى الحرم الجامعي والدكتور أحمد فتحي زكي المدرس بقسم الأمراض النفسية والعصبية بطب قنا أجرت المقابلات الشخصية لعدد 114 طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم ـ رياضة) والمقبولين بالمعهد من خلال التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد.وأشادت لجنة الاختبارات بالمستوى العام للطلاب من حيث الناحية العلمية والمامهم باللغة الإنجليزية وسماتهم الشخصية مما يؤهلهم أن يكونوا واعدين في تلك المجالات الصحية في المستقبل.وتابعأنه تم استطلاع رأي الطلاب في الشعب التي يرغبون في الالتحاق بها حيث يتاح لطلاب شعبة العلمي علوم الالتحاق بشعب المعامل والتحاليل الطبية والأسنان والتسجيل الطبي والاحصاء ولطلاب العلمي رياضة الالتحاق بشعبتي صيانة الأجهزة الطبية والتسجيل الطبي والإحصاء.وأضافأنه تم إجراء الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بمستشفى وسط المدينة الجامعي تحت اشراف الدكتور ياسر مغربي، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة جنوب الوادي.وأوضحأنه سيتم تحديد موعد لاحق لإجراء اختبار القدرات الشخصية لطلاب الدبلومات الفنية حيث يقبل المعهد خريجي دبلوم المدارس الصناعية شعبة الكترونيات بقسم صيانة الأجهزة الطبية ودبلوم المدارس التجارية بقسم التسجيل الطبي والإحصاء.