ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين في أسواق محافظة قنا

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تقدم بوابة الفجر خدمة أسعار الفاكهة والخضراوات، لمتابعيها، من محافظة قنا، في إطار تطوير خدمتها الإخبارية، حيث سجلت الأسعار اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا بعض الشيء، وفق ما رصدته بوابة الفجر، اليوم، في أسواق وشوادر ومنافذ محافظة قنا.



أسعار الخضراوات:



وشهدت أسعار الخضروات استقرارًا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 إلى7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي من 8 جنيهات ونصف إلى 12 جنيه، والبسلة الخضراء من 8 الي 10 جنيهات للكيلو، والطماطم ما بين 8 إلى 10 جنيهات، والبصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 10 جنيهات، والبامية 15 جنيها.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 8 جنيهات، والثوم 5 جنيه، وفلفل السويس 6 جنيهات، الباذنجان 3 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، والفلفل الألوان 7 جنيهات، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات، والقلقاس 8 جنيهات.



أسعار الفواكه:



فيما وصل سعر الجوافة من 7 ونصف الى 10 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيه، والعنب من 5 إلى 8 جنيهات، والرمان 8 جنيهات، والموز 8 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 15 إلى 25 جنيهًا.





تعرف على درجات الحرارة اليوم:



وفي سياق آخر اعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، طقس لطيف على معظم السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقدم بوابة الفجر توقعات خبراء الأرصاد الجوية حول الطقس في محافظة قنا، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، حيث خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم طقس حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل، معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد.



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تبلغ درجات الحرارة المتوقعة لمحافظة قنا اليوم، 37 الكبرى، والصغرى 25 درجة، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا على الأنحاء جميعها، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.



وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة اليوم فهي كالتالي:



القاهرة 25 33



الإسكندرية 24 31



شبين الكوم 24 33



طنطا 24 32



دمنهور 24 32



بلطيم 24 30



مطروح 23 30



السلوم 22 31



سيوة 20 32



بورسعيد 23 29



دمياط 24 29



الزقازيق 23 32



الإسماعيلية 22 33



السويس 23 32



العريش 21 30



رفح 20 29



رأس سدر 23 35



نخل 16 32



نويبع 27 33



طابا 23 31



كاترين 17 30



الطور 26 35



شرم الشيخ 27 36



الغردقة 25 36



مرسى علم 28 35



الفيوم 23 34



بنى سويف 23 34



المنيا 21 34



أسيوط 22 34



سوهاج 25 34



قنا 25 37



الأقصر 23 36



أسوان 26 37



أبوسمبل 25 37



الوادى الجديد 20 36



حلايب 27 34



شلاتين 27 35



