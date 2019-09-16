بيريز يرفض إهانة راموس

دافع فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن قائد الفريق الملكي سيرجيو راموس، وذلك خلال جلسة عقدها "بيريز" مع أعضاء الجمعية العمومية للنادي، من أجل مناقشة واتخاذ عدة قرارات مهمة تخص مستقبل الملكي.





وشهدت جلسة فلورنتينو بيريز مع أعضاء الجمعية العمومية لنادي برشلونة توجيه أحد الأعضاء ويدعي "خيسوس ماريا لوبيز" إنتقادات لاذعة لـ"راموس" بسبب ظهوره المستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال: "يجب أن تخبر راموس ألا يكون متواجدًا على إنستجرام يوميًا".





وأضاف عضو ريال مدريد متهكمًا على راموس: "لقد بدا وكأنه سائح سويدي بهذه القبعة الوردية التي يرتديها"، ولكن قاطعه فلورنتينو بيريز، قائلا: "إذا كنت تريد التحدث عن راموس، فتحدث عن رأسيته في نهائي لشبونة"، مؤكدًا علي الدور الهام الذي يلعبه المدافع الاسباني مع الريال ورفضه لإنتقاده والسخرية منه.





استمر "خيسوس" في انتقاد "راموس" حيث قال : " لا يليق بقائد الفريق أثناء الخسارة ضد أياكس أمستردام في دوري الأبطال الموسم الماضي، أن يسجل فيلمًا وثائقيًا في الملعب سانتياجو برنابيو".





وطلب خيسوس ماريا من فلورنتينو بيريز ضرورة إعادة جوزيه مورينيو للقيادة الفنية للنادي الملكي.