مفاجأة.. قمة الأهلي والزمالك تتفوق على كلاسيكو الارض

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صنفت بعض المصادر الصحفية والصادرة صباح اليوم الأثنين أقوى الديربيات والتي تقام بين قطبي كل بلد على حدة وشهدت وجود قمة الأهلي والزمالك ضمن أشرس 5 لقاءات تشهد تنافسية على مستوى العالم.



وكانت صحيفة " ميرور " البريطانية هي من قامت بإعداد تلك التقرير حول أشرس مباريات القمة على مستوى العالم أجمع وجاء ترتيب قمة وكلاسيكو الدوري المصري بين الأهلي والزمالك في المركز الثالث.



وتصدرت موقعة سيلتك ورينجرز في الدوري الأسكتلندي المرتبة الأولى نظراً لما يحدث قبل المباراة وبعدها من حشد جماهيري وتواجد مكثف لوسائل الإعلام.



في الوقت الذي حل فيه كلاسيكو الأرجنتين بين ريفربليت وبوكا جونيورز في المركز الثاني وجاءت قمة الأهلي والزمالك ثالثة.



وتمثلت المفاجأة في وجود كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في المركز الرابع على الرغم من المشاهدة الكبيرة التي يتوفر عليها.



ومن الدوري الأنجليزي تواجدت ثلاثة مباريات قمة كبرى ضمن أعنف وأشرس عشرين ديربي على مستوى العالم.



وتضمن الترتيب وجود لقاء أرسنال وتوتنهام في ديربي شمال لندن بالترتيب السابع ومباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الترتيب الثامن.



فيما تواجد ديربي مدينة مانشستر بين اليونايتد والسيتي في المركز الثامن عشر وذلك بسبب الحساسية الكبيرة بين الفريقين الكبيرين.





وجاء الترتيب النهائي لأقوى ديربيات في العالم على النحو التالي :-



1. سيلتك ورينجرز " الدوري الأسكتلندي "

2. بوكا جونيورز وريفربليت " الدوري الأرجنتيني "

3. الأهلي والزمالك " الدوري المصري "

4. ريال مدريد وبرشلونة " الدوري الاسباني "

5. أولمبياكوس وباناثينايكوس " الدوري اليوناني "

6. جالطة سراي وفنربخشة " الدوري التركي "

7. أرسنال وتوتنهام " الدوري الانجليزي "

8. ليفربول ومانشستر يونايتد " الدوري الانجليزي "

9. بروسيا دورتموند وشالكه " الدوري الالماني "

10. ناسيونال وبينارول " الدوري الأوروجوياني "

11. جريميو وإنترناسيونال " الدوري البرازيلي "

12. إندبندينتي وراسينج " الدوري الارجنتيني "

13. ميلان وإنتر " الدوري الايطالي "

14. هايدوك سبليت ودينامو زغرب " الدوري الكرواتي "

15. أياكس وفينورد " الدوري الهولندي "

16. بارتيزان ورد ستار " الدوري الصربي "

17. فيليز موستار وزينسكي " الدوري البوسني "

18. مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي " الدوري الانجليزي "

19. فلامنجو وفلومينينسي " الدوري البرازيلي "

20. جوادلاخارا وكلوب أمريكا " الدوري المكسيكي "



الاختبار الافريقي يقلق عشاق الاهلي والزمالك قبل السوبر



يستعد قطبا الكرة المصرية الاهلي والزمالك لخوض مواجهة مشتعلة تحدد بطل السوبر المصري وذلك يوم الجمعة المقبل على أرضية ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية.



ويعيش الفريقان أجواء مثيرة خلال الفترة القليلة الماضية وذلك بعد نهاية مرحلة الذهاب لدور الاثنين والثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



ونجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز على فريق نادي كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية بهدفين مقابل لا شيء سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان في الاختبار الاول للسويسري رينيه فايلر.



فيما خسر نادي الزمالك بشكل مفاجئ مع الصربي ميتشو على يد المغمور فريق نادي جينيراسيون فوت السنغالي بهدف واحد مقابل هدفين.



ولعل المستفيد الأكبر من هذا الدور هو النادي الأهلي الذي أرسل طمأنينة في قلوب عشاقه خاصةً وأنه لم يفز خارج أرضة أفريقياً منذ شهر أغسطس 2018.



وعلى الجهة المقابل أثارت الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأبيض من مخاوف بعض الجماهير البيضاء قبل موقعة السوبر.



وترجع تلك الشكوك بسبب إراحة ميتشو لعدد من اللاعبين مثل النجم محمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وإتاحة الفرصة لمحمد عواد.



وفي النهاية سيكون لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك فرصة هامة لميتشو من أجل إستعادة الثقة للجماهير البيضاء التي لم تستفق من فرحة الحصول على لقب كأس مصر بثلاثية في مرمى بيراميدز.



فهل ينجح الزمالك في تحقيق الثنائية أم سيكون للمارد الأحمر وفايلر رأي آخر ؟

