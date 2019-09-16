وصلة رقص لوائل كفوري في عيد ميلاده (فيديو)

علن المطرب وائل كفوري، عن إحيائه حفل تتويج ملكة جمال لبنان لعام 2019، في يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل.

وعلق "كافوري"، عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "وائل كافوري يحيي حفل ملكة جمال لبنان 2019 ".

ومن المتوقع أن يقدم وائل كفوري باقه من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، التي يتفاعل معها جمهوره خلال الحفلات التي يحييها ويلهب بها حماسهم.

"استشبهت فيكي"

طرح وائل كفوري منذ شهور قليلة اغنية بعنوان "استشبهت فيكي"، وهي من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبدالله غنام، ومن إنتاج مينا.

وحققت أغنية "استشبهت فيكي" لـ وائل كفوري، علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" اكثر من 5 مليون مشاهدة.

الغناء باللهجة المصرية

وابتعد الفنان اللبناني وائل كفوري في الفترة الأخيرة عن إقامة حفلات غنائية في مصر أو الغناء باللهجة المصرية وفي حوار لبرنامج the insider بالعربي كشف وائل كفوري سر هذا الأمر في لقاء مع الإعلامية رنده جبر.

وقال وائل كفوري: "أنا موجود وعندي جمهور كبير بمصر وان شاء الله بيكون عندي أعمال كتير في مصر الفترة الجاية".

خلاف كافوري مع طليقته

الجدير بالذكر أن أشرف الموسوي محامي الفنان وائل كفوري، صرح مؤخرًا بأنه تم الوصول إلى حل نهائي للخلاف بين موكله وطليقة الأخير أنجيلا بشارة.





وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الساعات القادمة ستشهد توقيع وثيقة تفاهم نهائية بين الطرفين بعيدًا عن النزاعات القضائية.





وقال الموسوي إن الخلاف بين وائل وأنجيلا، كان بسبب بناتهما "ميشال وميلانا"، فالأول لديه تحفظات حول الرؤية والثانية حول النفقة، ومن هنا تم التوصل إلى حل نقاط الخلاف، خاصًة أن كفوري رفض الاستجابة للحل في بداية مشاكله مع طليقته، ولكني تحدثت معه كأب وتجردت من صفة المحاماة، حتى بدأ في الاستجابة بعدها.





وأكد المحامي اللبناني، أنه لن يكون هناك صدام آخر مع وائل كفوري قضائيًا، خاصًة بعد أن أصبح وطليقته قاب قوسين أو أدنى من الحل النهائي، متحدثًا عن سبب انزعاج موكلته من هذه القضية التي أُثيرت في الإعلام قبل قرابة 4 أشهر، هو طريقة الإعلان عن الطلاق التي تمت عبر أثير الإذاعة.





يُذكر أن وائل كفوري ارتبط بأنجيلا بشارة عام 2011، واستمر زواجهما نحو 9 أعوام، وأثمر عن ابنتين هما ميشال وميلانا، وخلال تلك الفترة أبعد وائل حياته الشخصية عن الكاميرات، وحرص على منع نشر أي صورة لعائلته، إلا أنه مع إعلان طلاقهما قبل شهور قليلة اشتعلت الصراعات بينهما في ظل اتهامات وجهت إليه بعدم دفع النفقة لابنتيه ومصاريف طليقته، في رد فعل منه على رفض طليقته لقاء طفلتيه.



