هبوط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاتنين 9-5-2019 - تعرف على أسعار الدولار اليوم

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سجل سعر الدولار اليوم الاتنين 16-9-2016 فى البنوك المصرية وشركات الصرافة متوسط سعر بيع 16.60 مقابل 16.50 لسعر الشراء.





وتواصل أسعار الدولار الأمريكي اليوم التراجع أمام الجنيه المصري، فى عدة بنوك منها بنك مصر وبنك الأهلى المصري، بعدما توقع خبراء اقتصادين تراجع اسعار الدولار فى البنوك.

ونستعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم فى مختلف البنوك المصرية.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



سجل سعر الدولار اليوم 16.35 جنيه للشراء. 16.48 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.37 جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر 16.37 جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.37 جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.38 جنيه للشراء. 16.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.35 جنيه للشراء. 16.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.36 جنيه للشراء. 16.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 16.37جنيه للشراء. 16.47 جنيه للبيع.



وبلغت خسائر اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة السابقة حوالى 13 قرشاً، ليحقق 16.37 جنيه للشراء، ونحو 16.47 جنيه للبيع.







وأكد الخبراء ان ارتفاع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بسبب تحسن إيرادات مصر من العملة الأجنبية وانخفاض الطلب على الدولار ساهم فى انخفاض سعر الفائدة وخدمة الدين الخارجى سبب رئيسي لهبوط اسعار صرف الدولار.

أسعار الرسمية لصرف العملات فى البنك المركزى المصرى

وحرصا من "بوابة الفجر" نشر اسعار العملات اليوم لجميع متابعيها حسب الاسعار الرسمية للبنك المركزى المصري .





سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.35 جنيه للشراء، و4.39 جنيه للبيع.

