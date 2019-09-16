الأغنية الرابعة من ألبوم مصطفى حجاج تتخطى نصف مليون مشاهدة بعد طرحها

حفل حجاج بنادي حلوان

وقدم مصطفى حجاج خلال الحفل عددًا من أغنياته ومنها "خطوة، هتزهزه، زحمة حياتي، يا منعنع، يا لوز مقشر، الوجع، مبحنلهاش، أنا بتقطع من جوايا، اللي يقدر يتقدر، 100 وش".

ومؤخرًا أحيا حجاج، حفلًا غنائًيا بنادي حلوان العام، ليبدأ فقرته الغنائية بالحفلة وسط شهد حضور جماهيري كبير.

ومؤخرًا أحيا حجاج، حفلًا غنائًيا بنادي حلوان العام، ليبدأ فقرته الغنائية بالحفلة وسط شهد حضور جماهيري كبير.

امتنع الفنان الشعبي مصطفى حجاج، من التسجيل مع عدد من القنوات الفضائية المكلفة بتغطية حفله، مساء أمس الجمعة، في نادي حلوان العام، مما تسبب في حالة تذمر كبيرة من جانب المراسلين الإعلاميين الذي تعامل معهم "بلا مبالاة"، دون أن يوجه لهم حتى الإعتذار.





وجعل "حجاج" الجاردّات الذي دخل بصحبتهّم يمنعون الصحفيين والإعلاميين من الاقتراب منه حتى يصل للمسرح، متعاملاً معهم بتجاهل وكبرياء وغرور ملحوظ لم يكن عليه من قبل، قائلاً :"هسجّل معاكم بعد الحفلة".



