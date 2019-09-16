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جماهير برشلونة تدعم نجم الفريق بعد عدم مشاركته بإستمرار

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:41 ص
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جماهير برشلونة تدعم نجم الفريق بعد عدم مشاركته بإستمرار
برشلونة
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محمد الصو
 
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قامت جماهير برشلونة الإسبانى بدعم لاعب وسط الفريق والنجم الكرواتى إيفان راكيتيتش فور نزوله لمباراة برشلونة وفالنسيا والتى أقيمت على ملعب كامب نو أمس والتى انتهت بفوز البلوجرانا بخماسية مقابل هدفين .


وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جماهير برشلونة قامت بالنداء لراكيتيتش والاصفيق الحار للاعب فور بدء إجراء عمليات الإحماء وفور نزوله فى الدقيقة 70 من زمن المباراة.


وجاء ذلك التصرف من جماهير برشلونة بعد شائعات رحيل اللاعب الكرواتى هلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ورغبة إدارة برشلونة والجهاز الفنى بقيادة ارنستو فالفيردى برحيل اللاعب ضمن صفقة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى والتى لم تتم بسبب مغالاة الفريق الفرنسي فى الطلبات المادية.


وفقد راكيتيتش مكانه فى التشكيل الأساسي للبارسا تحت قيادى ارنستو فالفيردى ويستعين المدرب بالثنائي فرانك دى يونج وسيرجيو روبيرتو فى مركز الوسط.


وقام اللاعب الكرواتى بالذهاب لجماهير برشلونة عقب المباراة، وأهداهم حذاءه وقميصه امتناناً لهم بعد تحيته بعد دخوله أرض الملعب.
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