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تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الاثنين 16 سبتمبر 2019

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:30 ص
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تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الاثنين 16 سبتمبر 2019
طقس
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 يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
القاهرة 25 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 24 32

دمنهور 24 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 24 30

مطروح 23 30

بورسعيد 23 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 32

العريش 21 30

شرم الشيخ 27 36       

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 21 34

أسيوط 22 34

سوهاج 25 34

قنا 25 37

الأقصر 23 36

أسوان 26 37  

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 27 42     

المدينة 27 43 

القدس 18 26

الرياض 27 42

المنامة 31 37

أبو ظبي 30 42

الكويت 26 44

دمشق 14 31

بيروت 25 30

عمان 15 28

غزة 22 30     

بغداد 26 42


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