الإمارات تغيث متضرري الفيضانات في السودان

بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، واصلت دولة الإمارات عبر فريق المؤسسة تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف من الأشقاء في عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد.

ويأتي ذلك، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وسير فريق الإغاثة الإماراتي قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التي لحقت بعدد من القرى في ولاية الجزيرة، شملت ستة آلاف سلة غذاء تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى 200 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

وقال عضو وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية عبدالله علي الزعابي، إن المساعدات تأتي بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة لتقديم يد العون للشعب السوداني، مؤكداً حرص المؤسسة على إنهاء البرنامج الإغاثي الذي وضعته بالتعاون مع منظمة العون الإنساني في السودان ، وتوزيع المساعدات بيسر ووصولها إلى المستحقين في الولايات المتضررة.

من جانبه، أكد والي الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان أحمد، متانة العلاقات بين السودان والإمارات شاكراً وفد المؤسسة لدعمهم الشعب السوداني في محنته.

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، الأحد، إن عدد ضحايا وقتلى الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد، ارتفعت إلى 85 قتيلاً، والإصابات إلى 133.

وقالت الوكالة الرسمية السودانية "سونا" نقلاً عن وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبدالجبار قوله إن عدد المنازل المتضررة بلغ 69 ألفًا، 50 في المائه منها، انهيار كلي.

وأكدت تضرر 117 ألفًا من المرافق العامة ونفوق 4 آلاف و424 من الحيونات.

وبحسب وزارة الصحة السودانية، أن تلك الأرقام حسب تقرير إحصائي خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 سبتمبر، وفق وكالة الأنباء السودانية.

من جهته أوضح وكيل وزراة الصحة السودانية، سليمان عبدالجبار، أن 8 قرى تضررت بولاية النيل الأبيض (جنوب) وقرية بولاية الجزيرة (وسط).

بالمقابل، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفيضانات والسيول أودت بحياة 78 في السودان خلال الشهرين الماضيين.

وأكدت ماري كيلر، مديرة المكتب، إن "العدد الأكبر من الضحايا سقط نتيجة تساقط أسقف مبان والصعق بالكهرباء".

وكانت الأمم المتحدة،أعلنت في وقت سابق، تضرر أكثر من 346 ألف شخص جراء السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في 16 ولاية سودانية (من أصل 18 ولاية).

وزارة الصحة السودانية أعلنت في ٢٥ أغسطس/ اب الماضي، ان ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد منذ مطلع أغسطس/آب الجاري بلغ 62 وإصابة 98 آخرين، وتأثرت 17 ولاية بالأمطار والسيول من أصل 18 ولاية".

وتعيش معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة، أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).